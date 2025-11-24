Sciopero di 24 ore sull’autostrada che unisce la Lombardia: date e orari

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che dalle 22:00 del 27 novembre alle 22:00 del 28 novembre è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere anche il personale adibito ai servizi essenziali (Operatori del Centro Radio Informativo e Ausiliari della Viabilità).
La Società precisa che potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione stradale, nonché possibili ritardi nelle procedure di autorizzazione al transito dei Trasporti Eccezionali.
Saranno comunque garantiti i consueti servizi di sicurezza e di assistenza ai viaggiatori sull’intera tratta di competenza.
Info viabilità: numero verde gratuito 800.184.786