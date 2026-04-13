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“Settore idroelettrico: innovazione e sostenibilità nella transizione energetica”, grande seminario a Milano

  • 13:50

E’ in programma nel pomeriggio di domani, martedì 14 aprile a Milano, alla Sala Viscontea ALDAI di via Larga, 31, il seminario “Settore idroelettrico: innovazione e sostenibilità nella transizione energetica”, organizzato congiuntamente da ALDAI, ITCOLD e RSE.

L’incontro ha lo scopo di esaminare le motivazioni alla base di una auspicabile ripresa del settore idroelettrico, valutandone benefici, rischi e opportunità: per suscitare l’esigenza di intervenire, a tutti i livelli e in tutte le componenti della società, a difesa di un bene comune particolarmente prezioso nell’attuale contesto geopolitico.

L’evento – in programma fra le 15 e le 18 – sarà aperto da Giovanni Pagnacco (Presidente ALDAI) e vedrà la conduzione di due tavole rotonde guidate dal giornalista Cheo Condina de Il Sole24 Ore.

La prima sul tema “Governance dell’energia e dell’acqua tra eventi estremi e crisi geopolitiche: criticità, indirizzi e priorità per le infrastrutture”, con la partecipazione di Matteo Bianciotto (International Hydropower Association), Pietro Groppo Sembenelli (ITCOLD), Giuseppe Donghi (EDISON).

La seconda su “Idroelettrico e sviluppo territoriale: visione strategica, scelte e prospettive per una gestione sostenibile”, con Giovanni Rocchi (Enel Green Power), Luca Dotti (A2A), Damiano Di Simine (Legambiente)

In chiusura interverrà Alessandro Nardo, DG Enti Locali, Montagna e Risorse Energetiche della Regione Lombardia.

“Si tratta di un’iniziativa che intende creare un momento di dialogo, aggiornamento e valorizzazione del settore idroelettrico”, sottolinea Guido Mazzà, presidente Itcold.

L’evento si svolgerà in modalità mista ed è gratuito. Per iscrizioni, collegarsi al link https://milano.federmanager.it/events/gruppo-energia-lidroelettrico-innovazione-e-sostenibilita-nella-trasformazione-energetica/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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