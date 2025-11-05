Lo storico supermercato lombardo riapre le porte: ora la spesa è confortevole e semplice (e una grande novità)

Il punto vendita Coop di Cassano d’Adda ha riaperto al pubblico giovedì 30 ottobre, a seguito di un significativo intervento di ristrutturazione che ne ha completamente rinnovato gli spazi e lo stile. L’obiettivo è offrire una migliore esperienza di spesa, ponendo enfasi su convenienza, inclusione e sostenibilità.

Nuova immagine e efficienza strutturale

L’edificio presenta una nuova facciata che aggiorna l’aspetto esterno e rinforza il legame con la città, conferendo al punto vendita un’identità chiara e allineata con i recenti interventi di rinnovamento della rete Coop Lombardia. Gli spazi interni sono stati interamente ripensati per rendere il percorso di acquisto funzionale, confortevole e più semplice. Le corsie ampliate sono state progettate per facilitare il movimento e migliorare l’esperienza per tutti i clienti.

La riqualificazione ha incluso un importante aggiornamento a livello impiantistico, finalizzato a garantire una maggiore efficienza energetica e una conseguente riduzione dei consumi operativi. In un’ottica di rispetto ambientale, anche i banchi dedicati a freschi e surgelati sono stati sostituiti con nuovi sistemi dotati di recupero energetico.

Inclusione e offerta mirata

Il supermercato si distingue per essere stato realizzato come punto vendita “autism friendly”. Gli allestimenti e gli spazi sono stati infatti progettati con accorgimenti specifici volti a ridurre gli stimoli e lo stress sensoriale, assicurando un ambiente più accogliente per le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie.

L’offerta commerciale si focalizza sulla valorizzazione dei prodotti locali. Grazie all’iniziativa Il Buono della Lombardia, la rinnovata Coop di Cassano d’Adda dà spazio ai produttori e alle eccellenze del territorio.

Sono stati mantenuti i banchi serviti di macelleria, pescheria e gastronomia. Inoltre, il punto vendita risponde agli stili di consumo contemporanei, proponendo una selezione di piatti pronti, soluzioni veloci e take away per i clienti che dispongono di poco tempo, senza rinunciare alla qualità.

Infine, sono pienamente operativi i servizi digitali dedicati a Soci e Clienti: la consegna della spesa a domicilio tramite Coop a Casa e il servizio di spesa online con ritiro nell’area dedicata Coop Drive.