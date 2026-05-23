Tanti turisti in città, si alzano i controlli contro furti e spaccio a Como: le zone setacciate dalla Polizia

Controlli straordinari a Como con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato assieme a personale della Questura.

L’attività è stata finalizzata al contrasto dei furti fenomeno particolarmente sotto attenzione in questo periodo dell’anno, caratterizzato da una maggiore affluenza di persone in città favorita dalla stagione turistica nonché al controllo di soggetti senza fissa dimora e di persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono concentrati nelle aree del centro storico cittadino, dei Giardini a Lago e di Piazza San Rocco, e hanno portato all’identificazione ed al controllo di 87 persone, di cui 33 con precedenti di polizia.

Sono stati effettuati posti di controllo in Largo Spluga dove sono stati controllati 22 veicoli, e controllati due esercizi pubblici nella zona tra piazza San Rocco e Via Milano.

L’attività svolta conferma la costante attenzione della Polizia di Stato di Como verso il territorio, attraverso mirati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, con particolare riguardo alle aree maggiormente frequentate della città, nell’ottica di garantire sicurezza e tutela della collettività.