Lombardia, apre in provincia di Como il primo supermercato ‘Tuttigiorni’: “Prezzi bassi garantiti, altra qualità e una grande sorpresa”

Il format innovativo Tuttigiorni di CRAI continua la sua espansione nazionale e fa il suo debutto in Lombardia. Ha aperto ufficialmente le porte a Erba (Como), in via Volta 55, il nono punto vendita della catena, realizzato in collaborazione con il CeDi Codè Crai NordOvest. Il nuovo store si propone di rivoluzionare la spesa quotidiana offrendo un modello basato su convenienza, trasparenza e l’approccio dell’everyday low price, denominato la “spesa giusta“.

Il Modello Tuttigiorni: Prezzi Bassi Ogni Giorno e Qualità Locale

Il progetto Tuttigiorni si fonda su un approccio integrato e su un principio cardine: prezzi bassi garantiti sempre, ogni giorno, senza ricorrere a volantini o offerte a scadenza. Al centro dell’offerta c’è un’ampia selezione di prodotti a marchio del distributore (MDD) – tra cui Crai, Piaceri Italiani, La Rosa dei gusti e Cuore dell’Isola – affiancati da referenze provenienti da imprese locali, assicurando un mix vincente di qualità, gusto e risparmio.

Nonostante il formato compatto, il negozio di Erba garantisce una proposta completa e altamente specializzata. Sono presenti tutti i reparti tipici per una spesa freschissima:

Panetteria e Gastronomia con prodotti sempre riforniti.

e con prodotti sempre riforniti. Macelleria e Pescheria con formula take-away per acquisti rapidi.

e con formula take-away per acquisti rapidi. Vegetal Corner dedicato a frutta e verdura fresca.

dedicato a frutta e verdura fresca. Corner Sushi, con preparazioni giornaliere, e una curata Enoteca per i palati più esigenti.

Sostenibilità, Servizi e Iniziative per il Consumatore

La sostenibilità e l’innovazione sono pilastri del nuovo store. L’impegno per un consumo responsabile si riflette in iniziative concrete:

Bonus di 5 centesimi per i clienti che portano la borsa della spesa da casa (su una spesa minima di 5 euro).

per i clienti che portano la borsa della spesa da casa (su una spesa minima di 5 euro). Presenza di un eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie.

per il riciclo delle bottiglie. Collaborazione con la piattaforma “Too Good to Go” per la vendita di merce prossima alla scadenza a prezzi scontati, contribuendo attivamente alla riduzione degli sprechi alimentari.

Tuttigiorni non si limita a essere un supermercato, ma un vero e proprio sistema di servizi. Il punto vendita offre Wi-Fi gratuito e accetta i principali buoni pasto. Per la clientela più tecnologica o frettolosa, la spesa online è disponibile sul sito www.tuttigiorni.it con possibilità di “Click and Collect” (ritiro in negozio) o consegna a domicilio. Inoltre, una community digitale permette ai clienti di condividere opinioni, esperienze e accumulare punti fedeltà.

Per rafforzare il legame con i consumatori, sono state introdotte iniziative come:

“Un caffè con il Direttore” , un incontro quotidiano per raccogliere esigenze e suggerimenti.

, un incontro quotidiano per raccogliere esigenze e suggerimenti. La presenza di una nutrizionista dedicata per consigli su una corretta alimentazione.

per consigli su una corretta alimentazione. L’adesione alla rete nazionale dei Punti Viola promossa da DonnexStrada, rendendo il supermercato un luogo sicuro e accogliente per le donne in difficoltà.

Infine, la Tuttigiorni Card, attivabile online, garantisce l’accesso a ulteriori agevolazioni, vantaggi esclusivi e servizi personalizzati per premiare la fedeltà.

Promozioni di Apertura: Buoni Spesa e Concorso a Premi

Per celebrare l’inaugurazione, Tuttigiorni accoglie i clienti con diverse iniziative vantaggiose:

Buoni spesa per un valore complessivo di 55 euro , utilizzabili sia in negozio che online.

per un valore complessivo di , utilizzabili sia in negozio che online. Shopper riutilizzabile in omaggio dal 25 al 27 settembre, a simbolo dell’impegno verso la sostenibilità.

dal 25 al 27 settembre, a simbolo dell’impegno verso la sostenibilità. Lancio del concorso “Indovina di quanto abbiamo abbassato i prezzi”, valido dal 25 settembre al 19 ottobre 2025, che mette in palio l’equivalente di un anno di spesa gratuita. Per partecipare, i cittadini sono invitati a visitare il sito concorsotuttigiornierba.leevia.com e indovinare la percentuale di sconto tra le tre opzioni proposte dal brand.

Roberto Comolli, Direttore Generale di Food 5.0, ha commentato: “L’apertura di questo nuovo punto vendita testimonia l’efficacia del format Tuttigiorni e la sua capacità di adattarsi ai contesti locali. Alla base, il nostro approccio distintivo: una progettazione integrata che cura ogni dettaglio. Dalla convenienza alla selezione di prodotti MDD d’eccellenza, all’organizzazione e ai servizi, ogni aspetto è studiato per offrire una spesa ‘giusta’ e differente, che contribuisce a generare valore reale ogni giorno”.

Michele Poliseno, Presidente Codè, ha aggiunto: “È con grande entusiasmo che presentiamo in Lombardia il concetto innovativo dei supermercati Tuttigiorni. Siamo orgogliosi di promuovere un modello più consapevole e attento al territorio, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare ciò di cui hanno realmente bisogno, riducendo gli sprechi, valorizzando i prodotti e le eccellenze locali e promuovendo uno stile di vita più responsabile e sostenibile”.

Il nuovo store di Erba è aperto 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 22:00, e rappresenta una significativa novità per il territorio, pronta a offrire una “spesa giusta” a tutti i cittadini.