Un anello di 240km tra Lombardia, Svizzera e Piemonte: ecco il Cammino de Lago Maggiore. Si parte il 24 aprile

Sono 240 i chilometri che toccano Lombardia, Svizzera, Piemonte facendo un giro completo intorno al lago Maggiore. Chilometri che vanno a costituire il “Cammino del Lago Maggiore”, disegnato dall’associazione Tracciaminima in 2 anni di lavoro e presentati di recente all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Le prime giornate di cammino aperte a tutti prenderanno il via al 24 aprile e si concluderanno dopo 11 tappe il 4 maggio successivo. Quindi per gli amanti del trekking questo è – se non il 24 aprile sicuramente in futuro – un nuovo affascinante percorso.

“Non rimane sempre e solo lungo la sponda del lago – ha spiegato Elia Origoni, accompagnatore di media montagna e socio di Tracciaminima. Le montagne che circondano il lago Maggiore ci invitano a rimanere a mezza costa, anche per evitare il caldo e l’asfalto eccessivi che subiremmo rimanendo sempre a ridosso del lago. Questo ci permette anche di attraversare piccoli paesi e comunità dove il cammino può essere compreso e accettato positivamente, perché propone una forma più lenta e profonda di turismo e di contatto con luoghi e persone”

Per chi si volesse iscrivere alle giornate di cammino o avere tutti i dettagli è possibile farlo attraverso i siti www.tracciaminima.it oppure www.camminilagomaggiore.it