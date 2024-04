Un Lake Como Wine Festival 2024 da record: 38 cantine, 12 aziende agricole, un birrificio. Cantine, prezzi, giorni, orari

Parte un Lake Como Wine Festival da record. Giunto ormai alla sua decima edizione, l’evento torna in piazza Verdi a Como, di fronte al magnifico Teatro Sociale, dal 24 Aprile al 1° Maggio 2024 con 38 cantine, 12 aziende agricole, 1 birrificio e 1 editore specializzato: tutte le info su www.lakecomewinefestival.it. Ma non solo: oltre a vini pregiati come il Brunello o l’Agliatico, il Prosecco e il Franciacorta, si troveranno anche salumi come Bresaola e salame, i migliori formaggi dei monti lariani e delle valli piemontesi, olio, aceto balsamico, miele e marmellate, nocciole delle Langhe e tartufo di Norcia fino agli arancini di Sicilia.

Ideato ed organizzato dal patron Claudio Bizzozero, con il contributo fondamentale di Confesercenti Como, che garantisce l’indispensabile supporto amministrativo e tecnico, il Festival sta divenendo un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino.

IN COSA CONSISTE L’EVENTO

Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini ed i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città: dal Brunello all’Aglianico; dal Prosecco al Franciacorta; dai grandi formaggi delle valli piemontesi ai formaggi dei monti lariani; dalla Bresaola al salame; dall’olio d’oliva all’aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal patè di olive alle conserve di verdure; dalle nocciole di Langa, al tartufo di Norcia; dal cioccolato della Serenissima agli arancini di Sicilia; e tanto altro ancora. Un’esplosione di sapori e profumi,

in un percorso di assaggi da tutta Italia.

Sono 38 le cantine, 12 le aziende agricole con cibo regionale e 1 birrificio artigianale presenti in rappresentanza di 11 Regioni. A cui si aggiunge il banco con pubblicazioni specializzate sull’enogastronomia e sul Lago di Como gestito dalla Dominioni Editore di Alessio Jesus Rimoldi.

Nello specifico:

Lombardia (11 cantine: 4 dell’Oltrepò pavese, 2 della Valtellina, 2 di San Colombano al Lambro, 1 della Franciacorta, 1 della Valtenesi e del lago di Garda, 1 del Lago di Como; 1 birrificio artigianale: di Carate Brianza; 3 food: salumi e formaggi tipici del lago di como, lumache e prodotti derivati, prodotti da forno; 1 editoria: libri sull’enogastronomia e sul Lago di Como della Dominioni Editore),

Piemonte (4 cantine: 1 dell’Astigiano, del Monferrato e delle Langhe, 2 del Roero, 1 dei Colli Tortonesi; 3 food: nocciole piemontesi e prodotti derivati, formaggi tipici piemontesi, miele e dolci tipici piemontesi),

Emilia Romagna (1 cantina: dei Colli Piacentini), Veneto (7 cantine: 2 della Valdobbiadene, 1 del Bellunese, 2 dei Colli Euganei, 1 vini naturali di Acco Gianpietro, 1 del Trevisano; 1 food: cioccolato e derivati),

Toscana (5 cantine: 1 del Chianti classico, 1 dei Colli Fiorentini, 1 dell’Aretino, 1 di Maremma, 1 di Montalcino; 1 food: formaggi tipici toscani),

Umbria (1 cantina: vini umbri; 1 food; tartufo e olio dell’Umbria),

Campania (2 cantine: 1 del Sannio Beneventano, 1 del Cilento),

Basilicata (1 cantina: vini lucani),

Puglia (1 cantina: vini pugliesi; 1 food: prodotti tipici pugliesi),

Calabria (1 cantina e food: Greco di bianco passito, liquori, miele e prodotti tipici calabresi),

Sicilia (2 cantine: 2 vini siciliani; 1 food: arancine, cannoli, rustici ripieni),

Sardegna (2 cantine: 1 di Carloforte, 1 di Mamoiada).

LUOGO EVENTO

Como – Piazza Verdi (di fronte al Teatro Sociale)

DATA E ORARI

Mercoledì 24 aprile: orario dalle 16.00 alle 23.00

Giovedì 25 aprile: orario dalle 10.00 alle 21.00

Venerdì 26 aprile: orario dalle 10.00 alle 23.00

Sabato 27 aprile: orario dalle 10.00 alle 23.00

Domenica 28 aprile: orario dalle 10.00 alle 21.00

Lunedì 29 aprile: orario dalle 10.00 alle 20.00

Martedì 30 aprile: orario dalle 10.00 alle 23.00

Mercoledì 1 maggio: orario dalle 10.00 alle 21.00

COME PARTECIPARE

1. Consulta l’elenco delle cantine partecipanti al festival su www.lakecomowinefestival.it e scegli quale visitare.

2. Se vuoi evitare code prenota i ticket online.

3. Negli 8 giorni del festival vieni al nostro info/ticket point di Piazza Verdi per ritirare i ticket e il bicchiere degustazione con porta bicchiere.

4. Parti per il tuo Wine Tour.

PREZZI:

10€ 5 ticket (2,00€ a ticket)

20€ 15 ticket (1,33€ a ticket)

30€ 25 ticket (1,20€ a ticket)

40€ 35 ticket (1,14€ a ticket)

60€ 55 ticket (1,09€ a ticket)

Assaggio vini primo livello: 1 ticket.

Assaggio vini secondo livello: 2 ticket.

Assaggio vini terzo livello: 3 ticket.

Assaggio vini top: pagamento diretto alla cantina.

Prezzi comprensivi di calice e taschina porta calice.

Vendita diretta di bottiglie e prodotti food confezionati o a peso

IL VINO INCONTRA L’ARTE

Lake Como Wine Art

Il Lake Como Wine Festival ha chiesto all’artista spagnolo Josè Molina di realizzare quattro etichette artistiche da collezione per un vino in edizione speciale e limitata. Per questa prima edizione l’artista si è ispirato ai capolavori del Barocco. Oltre al vino, una speciale Gift Box che oltre a 4 bottiglie da collezione, contiene 4 serigrafie a tiratura limitata (1/50), numerate e firmate a mano dall’artista.

Sei sei interessato:

email: bizzozeroclaudio@hotmail.com

wathsapp: 391.4349518

Gli espositori della 10° edizione del Lake Como Wine Festival suddivisi per Regione

Lombardia

Azienda agricola Belcredi di Belcredi Luigi

VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE

Piazza Umberto I n.15

Montù Beccaria (PV)

Vigna Alta s.s. agricola di Rovati Emanuele e Rovati Patrizia

VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE

Casa Rovati 20

Montù Beccaria (PV)

Azienda agricola Losi Stefano

VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE

via Per Casteggio 64

Montebello della Battaglia (PV)

Corte Fabbri societá agricola semplice

VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE

Corte Fabbri

Via Vallescuropasso 131

Broni (PV)

Azienda agricola Alessio Magi

VINI DI VALTELLINA

Via Branchi n.48

Teglio (SO)

Azienda Agricola Andreoli di Andreoli Daniele

VINI DI VALTELLINA

via Gatti n.95, Pedemonte

Berbenno di Valtellina (SO)

Panizzari srl

VINI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

via Madonna dei Monti 43

San Colombano al Lambro (MI)

Fratelli Guglielmini società agricola semplice di Marco e Paolo Guglielmini

VINI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Via del Nerono n.9

Miradolo Terme (PV)

Azienda agrituristica il Dosso di Archetti Luca

VINI DELLA FRANCIACORTA

Il Dosso di Archetti Luca

via don Sturzo 2

Corte Franca (BS)

Azienda agricola Averoldi Francesco

VINI DELLA VALTENESI E DEL LAGO DI GARDA

via Cantrina 1

Bedizzole (BS)

SorSasso Lago di Como SAS di Roberta Beltracchini & C.

VINI DEL LAGO DI COMO

Via Gaggio 1/bis

22013 Domaso (CO)

Birra Gaia srl

BIRRA ARTIGIANALE

Via Emilia Verganti n.16

20841 Carate Brianza (MB)

Piazzoli Davide

SALUMI E FORMAGGI TIPICI DEL LAGO DI COMO

via ai Monti 12

Tremezzina (CO)

Lumache della Brianza Società Agricola

LUMACHE E PRODOTTI DERIVATI

Via loc. Gaggio n.15

Nibionno (LC)

Caffè Oscar 61 snc

PRODOTTI DA FORNO

via Fornace n.8

Como

Dominioni Editore sas

EDITORIA ENOGASTRONOMICA E DEL LAGO DI COMO

via IV novembre, 72

Lipomo (CO)

Piemonte

Azienda agricola Domanda di Domanda Eleonora

VINI DELL’ASTIGIANO, DEL MONFERRATO E DELLE LANGHE

Domanda

via Fea rocca 5

Calosso (AT)

Azienda agricola Margherita s.s.

VINI DEL ROERO

Piazza Cesare Battisti

Castagnito (CN)

Azienda Agricola Cascina Goregn di Allerino Gaudenzio

VINI DEL ROERO

Via Roma 3, Castagnito (CN)

Azienda agricola Boveri Luigi

VINI DEI COLLI TORTONESI

Via XX Settembre 6

Costa Vescovato (AL)

Azienda agricola Stella di Stella Giorgio

NOCCIOLE PIEMONTESI E PRODOTTI DERIVATI

via San Martino 5

Castino (CN)

Rerustica società agricola cooperativa

FORMAGGI TIPICI PIEMONTESI

Cascina Coccorda 28

Giaveno (TO)

Azienda agricola Pistono Fiorenzo

MIELE E DOLCI TIPICI PIEMONTESI

via Marconi 19

Fiorano Canavese

Emilia Romagna

Azienda agricola Loschi Enrico

VINI DEI COLLI PIACENTINI

Via Riva 10

Bacedasco Alto di Castell’Arquato (PC)

Veneto

Azienda agricola Vettoretti Primo società agricola s.s.

VINI DELLA VALDOBBIADENE

via Campagna 2

San Giovanni di Valdobbiadene (TV)

Azienda agricola Follador Franco

VINI DELLA VALDOBBIADENE

Via Colture n.15

Valdobbiadene (TV)

Dea del Lago di Serena Favalessa

VINI DEL BELLUNESE

Via Giacomo Matteotti n.52

Alpago (BL)

La Vite di Monica

VINI DEI COLLI EUGANEI

via Caprano 12

Montagnana (PD)

Pezzalunga Vini e Vigneti

VINI NATURALI

Il vino della terra di Acco Gianpietro

Via Monterosso n.26

Brendola (VI)

Stringhetto srl

CIOCCOLATO E DERIVATI

Via Maestri del Lavoro n.9

Legnago (VR)

Tenuta sul monte

VINI DEI COLLI EUGANEI

via Monte Venda n.1999/A

Vo’ (PD)

Azienda Agricola Bardi

VINI DEL TREVISANO

via Lucio Vero 6/a

Musestre di Roncade (TV

Toscana

Eri srl società agricola

VINI DEL CHIANTI CLASSICO

località Selvole

Castelnuovo Berardenga (SI)

Azienda agricola Marzocco di Roberta Chini

VINI DEI COLLI FIORENTINI

Via Fezzana n.36-38

Poppiano Montespertoli (FI)

Tenuta la Pineta di Scortecci Giuseppe

VINI DELL’ARETINO

via Setteponti 65

Castiglion Fibocchi (AR)

Adonaea società semplice agricola

VINI DI MAREMMA

Via Marsala 116

Manciano (GR)

Azienda agricola Barenghi Vilma Sandra Elisa

VINI DI MONTALCINO

Cantina Querce Bettina

Località la Casina di Mocali 275

Montalcino (SI)

Il Cacio com’era di Scipioni Eros

FORMAGGI TIPICI TOSCANI

Via Venezia n.4

San Giustino Valdarno (AR)

Umbria

Molteni Enrico Poggio delle Orchidee

VINI DELL’UMBRIA

via Casaletto 12

Castel Ritaidi (PG)

Tordoni Roberto

TARTUFO E OLIO DELL’UMBRIA

via Cavallara, 23/3

Gualdo Cattaneo (PG)

Campania

Azienda agricola Terrantiqua di D’Aloia Gianluca

VINI DEL SANNIO BENEVENTANO

Contrada Crocelle

Casalduni (BN)

Cantina Bello

Azienda agrivola Yama Do s.r.l. unipersonale

VINI DEL CILENTO

viale dei Prati 2

Albanella (SA)

Basilicata

Azienda agricola Podere Lucano società agricola a r.l.

VINI LUCANI

C.so Umberto I 38

Ripacandida (PZ)

Puglia

Angelo Maffione vini di Bitetti Emiliana

VINI PUGLIESI

via dal Gelso 49

Barletta (BT)

Love Gargano di Tarantino Filippa

PRODOTTI TIPICI PUGLIESI

via Piave 18

Padenghe sul Garda (BS)

Calabria

Cantina Jelasi Antonio di Jelasi Filippo

GRECO DI BIANCO PASSITO, LIQUORI, MIELE E PRODOTTI TIPICI CALABRESI

Via Risorgimenro 32

Bianco (RC)

Sicilia

Baronia della Pietra

VINI SICILIANI

via Roma, 36

Alessandria della Rocca (AG)

Azienda agricola Giametta s.s.

VINI SICILIANI

via Po n.2

Foligno (PG)

Giuseppina Greco

ARANCINE, CANNOLI, RUSTICI RIPIENI

Via Borgazzi 105/d

Monza (MB)

Sardegna

Tanca Gioia Carloforte srl società agricola

VINI DI CARLOFORTE

Via Piemonte n.16

Cagliari (CA)

Cantina Dessolis di Dessolis Stefano via Deledda n.14

VINI DI MAMOIADA

Mamoiada (NU)