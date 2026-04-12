Un nuovo magnifico approdo sul lago per raggiungere la magica villa

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo pontile di accesso a Villa Fogazzaro Roi, intervento che consente da ora di raggiungere direttamente via lago uno dei beni più rappresentativi del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano sul Ceresio. L’opera ha comportato un investimento complessivo di 120mila euro, di cui 50mila finanziati da Regione Lombardia e 70mila dall’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla.

Il nuovo approdo si inserisce in una strategia di valorizzazione dell’accessibilità via acqua e rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare i flussi turistici verso la villa, che nel 2025 ha registrato circa 10mila visitatori. L’infrastruttura favorisce inoltre la fruizione integrata del territorio, collegando il bene FAI con la frazione lacustre di Oria e con il nucleo storico di Castello di Oria.

“Questa è un’opera pensata e fortemente voluta con l’obiettivo di creare un ulteriore indotto per Villa Fogazzaro Roi, ma anche per rafforzare il legame tra il territorio e i turisti che scelgono di esplorare la Valsolda. Si tratta di un progetto che nasce da una visione condivisa: valorizzare le nostre eccellenze e trasformarle in opportunità concrete di sviluppo. – commenta il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino – È stato un vero gioco di squadra, fondato sulla collaborazione e sulla capacità di fare sistema a tutti i livelli. Solo costruendo una rete solida, coesa e ben ramificata è possibile raggiungere risultati duraturi, senza dispersioni di energie. Il nostro territorio ha bisogno proprio di questo: fare fronte comune, unire competenze e risorse per crescere in modo armonico e sostenibile”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e del territorio. Presenti il Vice Presidente del Consiglio Regionale Giacomo Cosentino, i Sindaci di Claino con Osteno, Giovanni Bernasconi, di Porlezza Sergio Eculiani, di Carlazzo Antonella Mazza, di Benelario Giacomo Sala, di Campione d’Italia Roberto Canesi. Erano poi a Villa Fogazzaro Roi l’Assessore del Comune di Lavena Ponte Tresa, Pasqualino D’Agostino, la ex referente del Bene FAI di Valsolda, Chiara Colombo, il Luogotenente Massimo Turri, Comandante della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano della Guardia di Finanza.

Presenti inoltre: Cristina Fantin Gatti e Isabella Puddu per FAI Swiss, Giorgio Mellone, storico custode della Villa, Clara Bianchi (Ufficio Restauri FAI), il Console Generale d’Italia Uberto Vanni d’Archirafi, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e il consigliere regionale Sergio Gaddi.

A fare gli onori di casa il Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino e la Sindaca di Valsolda Laura Romanò, oltre a General Manager dei Beni FAI Giuliano Galli.

“La Valsolda è in grado di garantire un autentico effetto “wow” a chi la visita. Ma soprattutto offre la possibilità di scoprire un territorio profondamente immerso nella cultura e nella storia, capace di emozionare e lasciare un segno duraturo nei visitatori. – conclude la Sindaca di Valsolda Laura Romanò – Quello di ieri è stata una partenza che continuerà nel corso dei prossimi mese e dei prossimi anni per rendere il paese sempre più accessibile”.

L’intervento consolida il ruolo di Villa Fogazzaro Roi come polo culturale e turistico di riferimento del Lago di Lugano, rafforzando l’integrazione tra mobilità lacustre e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

