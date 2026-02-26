Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Un sì e 8,6 milioni cambiano la storia della città in Lombardia: il quartiere ‘sospeso’ tra isole di verde

  • 19:51

Il ridisegno urbanistico dell’area ex Abb a Lodi entra nel vivo. La giunta guidata dal sindaco Andrea Furegato ha approvato il progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione primaria del comparto “Isole Verdi” (Lotto A). Si tratta di un investimento iniziale di 1,9 milioni di euro che promette di cambiare il volto della zona situata alle spalle della stazione ferroviaria, trasformando un’area industriale dismessa in un moderno polo residenziale e intermodale.

I numeri del progetto e gli investimenti

L’operazione complessiva, regolata dall’accordo sottoscritto il 31 dicembre 2024, prevede un impegno economico imponente. Il primo step approvato riguarda opere per 1,2 milioni di euro, mentre ulteriori 374mila euro saranno accantonati per i lotti successivi.

Considerando gli oneri secondari e i costi di costruzione, il Comune di Lodi stima che al completamento del masterplan saranno destinati 3,7 milioni di euro. Se si aggiunge la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di via Nino Dall’Oro (valore superiore ai 3 milioni di euro), l’investimento totale sulla rigenerazione dell’intero quadrante supera gli 8,6 milioni di euro.

La nuova viabilità e il terminal bus

Il fulcro dell’intervento è la creazione di una connessione strategica tra via Sant’Angelo e via Fascetti. Da febbraio 2025 inizieranno i lavori per la nuova strada interna al comparto, seguita da interventi di riqualificazione su via Lombardo e viale Pavia.

Secondo quanto riportato dal Broletto, la crescita del comparto si tradurrà in investimenti strutturali per la città, garantendo accessibilità e sicurezza. Tra le opere più attese figurano:

  • Oltre 70 nuovi parcheggi a servizio della zona.

  • Un nuovo Terminal Bus su viale Pavia per favorire lo scambio ferro-gomma.

  • Un parco urbano che triplicherà la superficie verde attuale, integrandosi con il parco “Margherita Hack”.

  • Un sistema di videosorveglianza per il presidio dell’area.

Il cronoprogramma: dalle “Isole Verdi” alla consegna

Il cantiere residenziale, gestito dall’operatore privato Tecno Consulent, è già operativo. La prima delle otto palazzine previste (edifici da 8 e 9 piani per un totale di 280 appartamenti) è in fase di elevazione.

Diego Bosis, titolare di Tecno Consulent, ha spiegato che la copertura del primo edificio è prevista per la primavera, con l’obiettivo di consegnare gli alloggi entro l’inizio del 2027. Il costruttore ha inoltre confermato che tra aprile e maggio inizieranno i lavori per la seconda palazzina. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, inclusi il terminal bus e il grande parco, l’avvio è stimato per la fine del 2026, con un orizzonte di completamento fissato tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

Analisi urbanistica: la “ricucitura” di Lodi

L’amministrazione comunale definisce l’intervento come una vera e propria “ricucitura urbana”. L’obiettivo è eliminare la frattura storica creata dalla ferrovia, integrando mobilità, verde pubblico e sicurezza in un unico assetto sistemico. Dopo il lungo iter di bonifica dei 35mila metri quadrati dell’ex sito produttivo, Lodi si prepara a inaugurare un quartiere che punta sulla qualità dello spazio pubblico e sull’efficienza dei collegamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY