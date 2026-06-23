Cantù, intensificati i controlli nelle piazze e nelle vie della movida

Intensificazione dell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù insieme alla Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia”, reparto dell’Arma che opera a supporto operativo dei reparti territoriali al fine di potenziare i servizi di prevenzione.

I servizi hanno interessato le aree del centro di Cantù e quelle periferiche concentrando l’attenzione nelle ore serali e notturne, in tutti i giorni della settimana, con particolare attenzione nei week-end.

I pattugliamenti hanno interessato principalmente la Piazza Garibaldi e le vie limitrofe, interessate dalla movida, i parchi pubblici tra cui il Parco Falcone e Borsellino e il Parco Don Gnocchi, le aree dei centri commerciali e le zone più decentrate come anche l’area della stazione ferroviaria di Cantù-Asnago.

Sono stati effettuati controlli nei confronti di persone sospette individuate nelle aree pattugliate, anche mediante perquisizioni finalizzate alla ricerca di droga, armi e oggetti atti ad offendere, identificando complessivamente 122 persone. Contestualmente, è stata svolta attività di controllo per il rispetto delle regole della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, contestando diverse violazioni al Codice della Strada e ritirando, nei casi più gravi, le patenti di guida.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati e ad alta visibilità, nell’ottica di garantire un sempre maggiore presidio del territorio e mantenere elevata l’azione di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.