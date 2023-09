Intervento urgente oggi per i Vigili del fuoco. Intorno alle 13.30 squadre operative a Dosso del Liro,dove gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti per soccorrere due escursionisti bloccati in cresta, sulla cima del monte Dermone. Gli aereosoccorritori a bordo dell’elicottero “Drago 141” hanno individuato le persone in pericolo a 1.800 metri di quota. Sono stati caricati con il verricello e trasportati in una zona sicura.