Como, magliette tarocche della finale di Champions vendute davanti alla Pinetina: denunciato

Questa mattina una pattuglia della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, in collaborazione con personale della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale di Appiano Gentile, nei pressi dell’area antistante il Centro Sportivo “La Pinetina” di Appiano Gentile, notoriamente spazio principe per l’allenamento dell’Inter, ha fatto scattare il controllo nei confronti di un ambulante che vendeva capi di abbigliamento legati al mondo del calcio.

Nel corso del controllo sono state trovate 2 T-Shirt riportanti i loghi delle società di calcio “INTER” e “PARIS SAINT-GERMAIN”, nonché quello della “UEFA CHAMPIONS LEAGUE”, in riferimento, appunto, alla prossima finale di Champions League tra le due squadre, “già all’apparenza – spiegano le Fiamme Gialle – fonte di sospetto circa la genuinità e regolarità del prodotto.

Successivi contatti con personale tecnico della società “FC INTER” addetto alla tutela del marchio hanno confermato come i capi fossero contraffatti. La perquisizione del veicolo utilizzato dal commerciante ha per messo di trovare allre 24 magliette identiche alle prime. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo, un over 60 con precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione ai fini della vendita di capi di abbigliamento contraffatti e ricettazione). Inoltre è gli sono state elevate contestazioni per svariate violazioni alle norme del Codice della Strada, tra cui la guida del suo veicolo personale, già sottoposto a sequestro amministrativo, con patente sospesa, e al sequestro amministrativo del furgone utilizzato per l’esercizio della sua attività ambulante, in quanto privo di copertura assicurativa.