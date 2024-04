Parole da Far West in centro Como dopo la rapina in casa: “Banditi sappiamo chi siete. Restituite o vi spariamo”. Firmato: residenti armati leghisti

Parole pesantissime e che nessuna circostanza può giustificare, nemmeno una rapina violenta come quello balzata alle cronache. L’alternativa è il far west. Parliamo del 2 aprile scorso quando in una casa di via Bonanomi, centro storico di Como, due banditi con volto coperto da mascherine chirurgiche, sono entrati nella casa di una coppia, marito e moglie di 60 e 50 anni, dopo che l’uomo era uscito di casa. Dopo aver fatto irruzione hanno aggredito e picchiato, anche al volto, la donna. Quindi hanno rubato il rubabile, contanti per mille euro, un Rolex e gioielli per circa 15mila, quindi sono fuggiti. Al momento al vaglio delle forze dell’ordine ci sono le immagini delle videocamere di zona. Così ieri, 5 aprile, è comparso un cartello (integrale in fondo all’articolo) su una cabina elettrica di via Bonanomi. Si legge: “Ai due banditi d’appartamento di via Bonanomi: sappiamo chi siete e dove pranzate alle 11! O vi pentite e restituite i Rolex, oppure entriamo armati alla mensa di voi clochard e vi spariamo”. Firmato: “Residenti armati leghisti. Tu rubi, io sparo“. Quindi disegnati una pistola e il sole delle alpi.

Come in premessa, non si può che stigmatizzare la giustizia fai da te. Inoltre quanto è si legge va preso con numerose molle, questo è quanto sostiene di sapere una mano anonima che scrive su un foglio peraltro tirando in ballo un partito, la Lega, che certamente prenderà le distanze, e la mensa dei senzatetto che nulla c’entra con quanto accaduto. Di fatto siamo di fronte a un segnale tanto violento quanto di esasperazione e pertanto da tenere in considerazione. Ecco il cartello: