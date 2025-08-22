Whatsapp Facebook-f Instagram

Tragedia sul Lago di Como: scivola da una barca e cade in acqua. Muore per arresto cardiaco donna di 77 anni

  • 19:18

A Lezzeno (località Casate) intorno alle 16 i Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti con unità acquatiche presso una zona rocciosa e impervia del lago, a seguito della caduta in acqua di una donna di 77 anni da una barca. La donna, recuperata prontamente da alcuni astanti, è stata trovata in arresto cardiaco.

Sul posto sono giunte le squadre nautiche dei Vigili del Fuoco con moto d’acqua e imbarcazione. L’operazione di soccorso si è rivelata particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, caratterizzata da rocce e difficili condizioni di accesso.

I soccorritori dei Vigili del Fuoco si sono tuffati in acqua con barella galleggiante e attrezzature specifiche per il soccorso acquatico, raggiungendo la donna per supportare il personale sanitario del 118, già intento nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare con medico e infermiere a bordo.

La donna, ancora in condizioni critiche, è stata caricata sull’imbarcazione dei Vigili del Fuoco e trasportata verso un punto di estrazione prestabilito, dove attendeva l’elisoccorso. Durante la navigazione, il personale dei Vigili del Fuoco ha continuato a supportare l’equipe sanitaria del 118 nelle manovre rianimatorie. La 77enne è morta in ospedale.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Guardia Costiera per i rilievi di rito

