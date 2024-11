Anteprima comasca per “Specchio” di Tony Lofaro con la ballerina premiata da Roberto Bolle

Ha scelto la provincia di Como, Cantù in particolare e una ballerina formata alla Dams Cantù e già premiata da Roberto Bolle, Tony Lofaro, coreografo, regista e docente di fama per la prima nazionale del suo “Specchio”(Delle Mie Brame). Sabato 30 novembre debutta così in anteprima nazionale l’opera prima della nascente Compagnia Junior Dams fondata da Rossana Cristino, in uno spettacolo di danza modern contemporary ideato e diretto dal coreografo Tony Lofaro, che ne ha firmato la regia e coreografia, con la coreografia associata di Mariangela Lacquaniti.

“Specchio” sarà al Teatro Fumagalli di Cantù il 30 novembre, con una speciale anteprima, in matinée, il 29 novembre, dedicata agli allievi delle scuole medie della città di Cantù. Rossana Cristino, fondatrice del progetto CJD, e Tony Lofaro, hanno creato un sodalizio importante a favore di ragazzi scelti attraverso un’audizione e divenuti successivamente i componenti della Compagnia Junior; Lofaro ha così avuto la possibilità di creare uno spettacolo-retrospettiva sui giovani di oggi, una messa in scena che “rispecchierà” le emozioni dei ragazzi che lo guarderanno e darà ai grandi la possibilità di comprenderne meglio le pieghe più nascoste.

L’obiettivo diventa così dare corpo alla parte sociale e valoriale del progetto, a totale favore dei giovani, rendendolo reale attraverso il teatro e la danza, l’esperienza dalla sala prove al palcoscenico, specchio della vita vissuta di questo momento storico. Lo spettacolo è patrocinato da Regione Lombardia e dal Comune di Cantù e rientra nei prestigiosi progetti “Italia dei Giochi – Games Celebration” ovvero gli appuntamenti verso Milano Cortina 2026.

La Compagnia è composta da giovani danzatori provenienti da sei differenti realtà di danza: Como Danza Dogi (Como), Centro Studio Danza (Mezzago, MB), Centro Artistico MAT (Lugano, Svizzera), Scarpette Rosse Calco (Calco, Lecco), SoloDanza (Monza) e naturalmente dalla Dams Cantù, organizzatrice dell’evento.

L’idea di Lofaro, coreografo che ogni anno regala al Comasco uno dei suoi spettacoli, come l’ultimo indimenticabile “Anna, fiore della Shoah” si snoda fra le emozioni e i sentimenti che i ragazzi di oggi incontrano sulla strada delle loro vite; la messa in scena, in un atto unico, unisce musica, danza, immagini e suggestioni, un viaggio fra intimo ed onirico, uno specchio che diventa talvolta schermo, altre riflesso di chi siamo, del nostro sentire e del confrontarsi con noi stessi.

“Quindici ragazzi, dai dodici ai diciotto anni! Per la prima volta nella mia carriera accetto una sfida così grande: confezionare uno spettacolo teatrale per una Compagnia Junior puramente di danza. Due sono i grandi obiettivi che mi sono posto – spiega Tony Lofaro – l’alta qualità di una macchina tecnico-creativa al servizio della messa in scena e l’esperienza di vita che ci tengo vivano questi giovani danzatori dal giorno 1 all’ultima chiusura del sipario”.

A completare il cast, in scena come guest con un intenso assolo cucito su di lei per l’occasione, Noemi Cristino, giovane e talentuosa promessa della danza. Noemi si è formata alla Dams Cantù per undici anni, nel 2023 ha ricevuto da Roberto Bolle il premio “Miglior Talento” al Talent Ondance. Riceve prestigiose borse di studio internazionali da “Rambert School” di Londra, “Iwanson International” di Monaco, “Nederlands Dans Theater” di Den Haag (Olanda). Attualmente si trova presso il Centro Danza Daw Dancer At Work (Firenze), diretto dai Maestri Eugenio Buratti e Lucia Geppi.

“Abbiamo sempre fatto in modo che i nostri allievi potessero studiare con serietà, impegno e con professionisti della danza di primissimo livello; nel tempo, mi sono resa conto che la qualità era diventata alta e, confrontatami con la mia insegnante di danza contemporanea Mariangela Lacquaniti (coreografa associata dello spettacolo), ho voluto credere in questo progetto ambizioso, di crescita – dice Rossana Cristino – a favore dello sviluppo delle arti e con l’attenzione puntata sui giovani e sul territorio, affinché un piccolo seme artistico diventi qualcosa di importante anche a livello socioculturale. Desidero che questi ragazzi vivano intensamente questa esperienza, si identifichino ed evolvano nel loro percorso, trasmettendo in scena il loro messaggio e donando al pubblico un tangibile spunto di riflessione”.



La Compagnia Junior Dams

presenta:

SPECCHIO (DELLE MIE BRAME)

Ideazione e Regia di Tony Lofaro

spettacolo di danza in un atto unico

30 novembre 2024 ore 20.45

Teatro Fumagalli, Cantù (Como)

CREDITS

Ideazione, Regia e Coreografia: Tony Lofaro

Direzione Compagnia: Rossana Cristino

Produzione Esecutiva: Dams Cantù

Coreografia Associata: Mariangela Lacquaniti

Actor Coach: Daniele Cauduro

Direzione di Scena: Stefano Romeo

Scenografia: Materico Di Cristiano Mazzarella

Visual Mapping: Mattia Inverni

Audio/Luci: Tribal Service

Costumi: Elisa Abbruggiati

Sartoria: Effetto Danza

Assistente alla Regia/Coreografie: Martina Battaini

Grafica: Laura Viscomi

Foto di Scena: Giovanna Marino

LA COMPAGNIA: Sofia Barresi, Sofia Brambilla, Antea Cappellin, Arianna Cattaneo, Ginevra Fellini, Mirko Gabrielli, Beatrice Gerna, Martina Giacomin, Giulia Irrera, Noemi Felicia Lasala, Martina Mamone, Gaia Mattavelli, Giulia Molteni, Uma Scarabelli, Beatrice Tamperi

GUEST: Noemi Cristino

DATE

Teatro Fumagalli Cantù

29 novembre 2024

matinée scuole ore 10,30

Per informazioni:compagniajd@gmail.com Tel. 338.527.32.43

30 novembre 2024 – serale ore 20.45

Durata: 70 minuti

BIGLIETTI ON LINE:

https://www.clappit.com/biglietti/specchio-delle-mie-brame-30-novembre-2024-teatro-fumagalli-vighizzolo-cantu-30984.html

Con il sostegno di: Zeuss Interni e Riva Cantù – Design & Renovation