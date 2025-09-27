Como, dalle polemiche alla maxi installazione artistica: nel Palazzo ‘conteso’ arrivano fiori, liane, giardini sospesi

In silenzio (almeno per ora) le polemiche infuocate tra associazione e sindaco sul destino dell’edificio, venerdì 3 ottobre Palazzo Carducci apre le porte a “Giardino di seta. Omaggio alla città di Como”, installazione site-specific di Elena Rizzardi, esponente di una sperimentazione artistica legata al dialogo tra arte e tessuto nel segno del riuso.

Una pacifica invasione di fiori colorati, liane, eteree cascatelle e giardini sospesi nella hall e presso lo scalone monumentale celebrano il potenziale del lavoro creativo e il talento che ha reso celebre la città di Como nel mondo. Il vernissage, a cura della Associazione Carducci nell’ambito del progetto Art Welcome ideato da Carla Tocchetti #curatriceviaggiante, avrà luogo a Palazzo Carducci alle ore 18.00 in via Cavallotti 7.

“Da oltre trent’anni Elena Rizzardi si muove con rigore e poesia sul confine tra arte e design, elevando il tessuto riciclato a materia narrativa e simbolica. Una continua ricerca, germinata da un’attenta azione di recupero di scarti tessili, che non si limita a banale operazione ecologica o estetica, ma si fa gesto culturale ed esistenziale. Un lavoro profondamente radicato, quasi genetico: nata in un distretto tessile lombardo, con un nonno tessitore, l’Artista sembra aver ereditato un vero e proprio DNA tessile. Questa appartenenza si traduce in una sensibilità unica verso il materiale, il frammento, lo scarto”, afferma la curatrice Carla Tocchetti.

“Ogni tessuto, filo o fibra, porta con sé una storia interrotta, che conserva una essenza propria, con la quale l’Artista dialoga, restituendo una nuova anima. Ogni opera è un palinsesto, un racconto, un luogo di sedimentazione di storie, memorie, culture. Il cromatismo sovrasta la natura del materiale originario, conferendo nuovo valore all’imperfetto: una conferma che costruire Bellezza, anche dal poco, è sempre possibile.”

Dettagli evento:

Giardino di Seta. Omaggio alla Città di Como

Installazione site specific

Palazzo Carducci, Via Cavallotti 7, Como

Venerdì 3 ottobre 2025

Inaugurazione ore 18.00

A cura di Carla Tocchetti (#curatriceviaggiante)