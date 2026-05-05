Como Youth Sound, i dieci finalisti si sfideranno il 17 maggio al Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory, Youth Festival, ha promosso Como Youth Sound, un contest musicale rivolto a giovani artisti e band, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare i nuovi talenti del territorio e offrire loro concrete opportunità di crescita artistica e professionale.
L’evento si inserisce nel progetto YOUTH CLUB, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo per favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni alle arti dello spettacolo, a cui il Teatro Sociale di Como aderisce, e all’interno della Stagione 2025/26 Fairplay, promossa da AsLiCo in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo.
La commissione artistica ha scelto i 10 finalisti che si esibiranno alla finale del 17 maggio sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como (qui in ordine alfabetico):
- Anførsyn
- Arma
- Filippo Barbaro
- Mattia Brigo
- Fitza
- Laetum
- Liget
- Lost Name
- Samar
- Ventitrevoltemario
Questa prima edizione del contest ha registrato una partecipazione straordinaria, con 211 giovani tra i 14 e i 30 anni provenienti da varie parti, soprattutto dalla Provincia di Como, Milano, Monza Brianza, Varese, ma anche dalla Svizzera e dalla Toscana. Tra le candidature, 40 artisti si sono presentati come solisti, mentre molti altri hanno scelto la dimensione collettiva: 6 progetti in duo, 6 in trio, 16 band da quattro componenti, 8 da cinque, 5 da sei e una band composta da sette musicisti.
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Un panorama ricco e variegato che testimonia l’energia e la vitalità della scena musicale emergente.
Vista la numerosa partecipazione, la commissione ha deciso di scegliere per la finale 10 candidati, e non otto come precedentemente comunicato.
La finale si terrà al Teatro Sociale di Como, domenica 17 maggio 2026 ore 20.30, aperta al pubblico, ad ingresso gratuito. I 10 finalisti avranno a disposizione 15 minuti ciascuno e si esibiranno dal vivo con 3 brani complessivi, di cui almeno 1 originale (non cover). L’ordine di esibizione e le modalità tecniche saranno comunicate successivamente.
Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria che nominerà il vincitore e sarà così composta:
- Riccardo Benini (Presidente di giuria) Manager musicale e discografico di importanti artisti italiani
- Luca Gentili Direttore Amministrativo e Vice President, Operations & Industry Relations di Warner Chappell Music
- Dario Cardile Ideatore di TEDxYouth@LakeComo, esperto di Innovation, Digital Transformation e Digital Marketing
- Niccolò Bonazzon Musicista e Marketing & Partnerships Manager di Live Nation Italia
- Gianpiero Canino Founder e CEO MyNina
- Giacomo Carrera Autore dal 2020 per il talent show X Factor, uno dei principali programmi musicali della televisione italiana
- Filadelfo Castro Produttore, arrangiatore e chitarrista
- Sara Lamarucciola Organizzatrice Youth Festival
- Simone Pelucchi e Clarissa Villa Associazione giovanile Lo Snodo
Il vincitore si aggiudica, grazie al contributo di Warner Chappell Music, un premio di 2.000€ lordi, soggetto a ritenuta fiscale prevista dalla normativa vigente, che verrà corrisposto come scrittura artistica, e la realizzazione di un AI generated trailer per promuovere la propria band, offerta da TEDxYouth@LakeComo.
Ma non solo. Tutti i dieci finalisti avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente la sala prove di Nerolidio e, soprattutto, di esibirsi all’interno dei festival e delle rassegne del territorio promossi dai partner organizzatori: occasioni preziose per i giovani artisti per dare voce alla propria creatività e vivere il valore insostituibile dell’esperienza live.
Tra gli appuntamenti in programma in cui verranno suddivisi i finalisti, ci sono:
- Festa della Repubblica a Como, il 2 giugno 2026;
- Youth Festival a Cernobbio il 19 giugno 2026;
- Not(A)fest di Lo Snodo a giugno 2026;
- rassegna degli eventi estivi del Comune di Como “Como… che spettacolo”, in Piazza Perretta l’1 luglio 2026 (all’interno della rassegna Intorno al Festival Como Città della Musica 2026 del Teatro Sociale di Como), 15 e 29 luglio 2026;
- Lake Sound Park a Cernobbio luglio 2026;
- rassegna TSC Club del Teatro Sociale di Como 2026-27;
- TEDxYouth@LakeComo il 3-4 maggio 2027.