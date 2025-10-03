La spettacolare villa del Lago di Como apre ai bimbi con due appuntamenti unici domenica 5 ottobre

Appuntamenti per i più piccoli questo weekend a Villa Carlotta.

Letture nel bosco di Carlotta

5 Ottobre 2025 — ore 11.00 e ore 15.00

È possibile raccontare la propria vita attraverso le forme date alle siepi? Può un bambino scoprire le passioni del proprio nonno camminando in un parco incantato? Leggeremo insieme un albo illustrato, dedicato al rapporto speciale tra un bambino, un nonno e il suo giardino e sperimenteremo un lavoro creativo.

Le letture guidate alle ore 11.00 e alle ore 15.00 si terranno nel bosco di Carlotta, dove saremo immersi nell’atmosfera magica creata dall’intervento artistico di Maria Dompè. Per chi volesse, saranno messi a disposizione altri libri, da sfogliare o leggere in compagnia dei propri cari.

Giochiamo con i fili

5 Ottobre 2025 — ore 14.30

Attraverso l’arte della tessitura a mano i bambini verranno coinvolti nella realizzazione di piccoli manufatti, astucci o mini-arazzi realizzati con svariati tipi di materiali su telai a pettine liccio.

Il laboratorio si svolge nell’ambito dell’esposizione La natura tesse i suoi fili a cura di LilArte.

Incluso nel ticket di ingresso, su prenotazione.

Bambini da 6 anni in su

OPEN DAY DOCENTI

9 Ottobre 2025 — ore 15.00

Vi aspettiamo per presentarvi la nuova proposta didattica per l’a.s. 2025-2026.

Sarà un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima nuovi percorsi innovativi e stimolanti, ideali per arricchire l’offerta formativa delle vostre scuole.

Inoltre, avrete la possibilità di conoscere le attività didattiche speciali dedicate alla mostra “Ritratto di famiglia. I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso“. Un’opportunità unica per integrare l’apprendimento in classe con esperienze culturali coivolgenti.

Non mancate! Vi aspettiamo per un pomeriggio di condivisione e ispirazione.

Per i docenti di ogni ordine e grado.