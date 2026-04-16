Lombardia, riapre la villa più bella: il segreto dei giochi d’acqua, grotte e ninfeo. Un viaggio mozzafiato

Torna a incantare il pubblico Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, autentico gioiello del patrimonio artistico lombardo, pronta ad accogliere visitatori e appassionati con un primo calendario di appuntamenti che uniscono arte, cultura e momenti di relax immersi nella bellezza del suo parco monumentale.

Cuore pulsante della Villa è lo straordinario Ninfeo, un unicum a livello europeo per la ricchezza delle decorazioni, dei mosaici e degli affreschi e, soprattutto, per i celebri giochi d’acqua: ingegnosi meccanismi ancora perfettamente funzionanti che continuano a stupire grandi e piccoli con zampilli improvvisi e sorprendenti.

Costruita alla fine del Cinquecento su progetto dell’architetto Martino Bassi e per volontà del conte Pirro I Visconti Borromeo, la Villa nacque fin dall’origine come luogo dedicato all’arte, alla bellezza e allo svago: una vera e propria “fabbrica delle meraviglie”, concepita per incantare gli ospiti illustri e stimolarne la curiosità e lo spirito.

Al Ninfeo si affiancano altri ambienti di grande fascino: il Palazzo nobiliare, con i suoi eleganti saloni affrescati; il Parco storico, che alterna geometrie all’italiana a suggestivi scorci romantici, arricchito da fontane, carpini secolari e 56 specie di alberi storici e, infine, le serre ottocentesche, che custodiscono e preservano una collezione storica di oltre 2.800 esemplari di orchidee rare e una collezione di cactacee e succulente.

La stagione 2026 di Villa Litta inaugura venerdì 1° maggio con le attesissime e sempre apprezzate visite guidate al celebre Ninfeo, con i suoi suggestivi giochi d’acqua, alle sale affrescate del Cinquecento e del Settecento, ai Giardini all’Italiana, alle fontane settecentesche di Galatea e di Nettuno e al Parco storico.

Curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lainate, le visite sono prenotabili sul sito www.villalittalainate.it.

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Contestualmente all’apertura della stagione torna anche il Ninfeo Hour: nei mesi di maggio e ottobre, tutti i sabati, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza speciale che unisce arte, natura e gusto. Alla consueta visita guidata tra affreschi suggestivi, mosaici antichi, statue classiche e sorprendenti giochi d’acqua si affianca infatti un momento conviviale tutto da assaporare: la possibilità di gustare un aperitivo, prima o al termine della visita, a tariffa agevolata presso il locale Al Canevone 2.0, adiacente al parco.

Da giugno a settembre, Villa Litta apre eccezionalmente le porte del suo suggestivo Ninfeo anche in orario serale con l’iniziativa Ninfeo sotto le stelle. Ogni sabato, dalle 21:00 alle 22:00, i visitatori potranno vivere un’esperienza magica alla scoperta del volto notturno della villa: un percorso immersivo tra giochi d’acqua, luci soffuse e atmosfere cariche di fascino, dove architettura, natura e suono si fondono in un racconto emozionante. Un’occasione speciale per lasciarsi sorprendere dalla magia del Ninfeo in una dimensione inedita e suggestiva.

Il prosieguo della stagione culturale di Villa Litta, dalla primavera fino all’autunno inoltrato, si presenta anche quest’anno particolarmente ricco: numerose le iniziative pensate per un pubblico eterogeneo che comprende adulti, famiglie, bambini e ragazzi.

Il programma, variegato e inclusivo, propone esperienze culturali, artistiche e botanico-paesaggistiche, offrendo occasioni di scoperta, approfondimento e condivisione della bellezza del luogo. Accanto agli appuntamenti ormai consolidati – come Ninfeamus (24 maggio), giugno in Musica e il Jazz Festival (25-27 giugno), Short Out Festival (7-12 luglio) e la Fiera di San Rocco con la Rievocazione storica (a inizio settembre) – si affiancano ogni anno numerose novità pensate per offrire al pubblico esperienze sempre diverse e coinvolgenti.

Anche per questa stagione ampio spazio viene dedicato ai più piccoli con i laboratori creativi didattici “Un delizioso pomeriggio…” curati e organizzati dall’associazione culturale Ambarabart. Con cadenza mensile fino a fine novembre i laboratori sono pensati per offrire alle famiglie un’occasione speciale per trascorrere insieme un pomeriggio piacevole e stimolante, tra attività creative e momenti di scoperta, in una cornice suggestiva. I laboratori affronteranno di volta in volta tematiche legate al verde, ai fiori, all’acqua e ai colori, stimolando la curiosità e la fantasia dei bambini attraverso esperienze coinvolgenti e sensoriali.

Le attività sono rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni; per i più piccoli, sotto i 6 anni, è richiesta la partecipazione obbligatoria di un accompagnatore adulto. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione obbligatoria contattando la segreteria all’indirizzo segreteria@villalittalainate. it o al numero 02 9374282.

Villa Litta rientra, inoltre, nell’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza. L’evento, giunto quest’anno alla ventiquattresima edizione, si svolgerà dal 9 al 17 maggio e regalerà ai visitatori luoghi carichi di cultura e di bellezza da visitare.

Per informazioni aggiornate sul programma degli eventi, orari, biglietti e prenotazioni:

www.villalittalainate.it

segreteria@villalittalainate. it

T: 02 9374282