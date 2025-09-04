Colpo dell’azienda comasca: entra nella dermocosmesi con una nuova acquisizione. Obiettivo 40 milioni di fatturato

Prosegue il percorso di crescita e consolidamento di Omega Pharma, che entra nel settore della dermatologia, volto a creare un polo italiano d’eccellenza nel settore della nutraceutica da oltre 40 milioni di euro di fatturato e 200 informatori scientifici attivi su tutto il territorio nazionale.

Sotto la guida di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia, Spagna e Polonia, Omega Pharma annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Cieffe Derma, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e integratori alimentari ad alto razionale scientifico, con focus in ambito dermatologico e ginecologico, da Azimut Libera Impresa SGR e dalla famiglia imprenditrice. Continua così per Omega, nel portafoglio di 21 Invest da febbraio 2024, il processo di consolidamento del settore degli integratori alimentari con la seconda acquisizione, dopo quella di Inpha 2000 a dicembre 2024.

Fondata nel 1995 in provincia di Como, Omega Pharma è oggi un punto di riferimento nel mercato nutraceutico italiano per innovazione, qualità e rigore scientifico dei propri prodotti. Il gruppo è specializzato in nicchie di diverse aree terapeutiche, tra cui angiologia, gastroenterologia, neurologia, uro-ginecologia, oftalmologia e pediatria, e dopo l’acquisizione di Cieffe anche dermatologia.

Cieffe con sede a Correzzana (MB), è stata fondata da Salvatore Frontera nel 2000 e dal 2021 il fondo di private equity Ophelia gestito da Azimut Libera Impresa SGR ne detiene la maggioranza. Il portafoglio prodotti della società comprende una vasta gamma di soluzioni dermocosmetiche sostenute da studi clinici e rispondenti ai più elevati standard qualitativi, per il trattamento di patologie cutanee, quali dermatiti, micosi ed acne, e per la cura di pelle e capelli.

Azimut Libera Impresa ha investito in Cieffe tramite il fondo Ophelia affiancando il socio fondatore in un progetto volto a rafforzare la società e prepararla al cambio generazionale cui andava incontro. Dall’ingresso di Azimut nel capitale, Cieffe ha incrementato la marginalità oltre il 30% e registrato una crescita dell’EBITDA superiore all’80%, il tutto unito ad una forte generazione di cassa.

Da un punto di vista strategico, l’acquisizione di Cieffe permette al gruppo Omega di entrare in dermatologia, un’area terapeutica ad alta crescita non ancora presidiata, nonché il rafforzamento della copertura sul territorio nazionale, tramite l’integrazione di una forza vendita formata da 40 informatori scientifici. Cieffe, infatti, condivide lo stesso modello di business del gruppo con una strategia di vendita focalizzata sull’informazione medico scientifica, esclusivamente rivolta a medici specialisti. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un polo italiano d’eccellenza nel settore della nutraceutica, avviato con l’acquisizione di Inpha, azienda che annovera nel proprio portafoglio prodotti Normocis, leader in Italia per il controllo dell’omocisteina.

Con l’integrazione di Cieffe all’interno del gruppo, il management team punta a rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, accelerare la digitalizzazione dei canali di vendita, favorire l’espansione nei mercati internazionali e sviluppare opportunità di cross-selling tra le diverse aree terapeutiche presidiate.

Salvatore Frontera, fondatore e attuale Amministratore Delegato di Cieffe, manterrà il proprio ruolo per garantire continuità gestionale e operativa nella fase di transizione e integrazione e reinvestirà parte dei proventi nel capitale della capogruppo, restando quindi a bordo del progetto.

Grazie all’ingresso di Cieffe, Omega Pharma prevede di superare i 40 milioni di euro di fatturato nel 2025, con una rete di circa 200 informatori scientifici attivi capillarmente su tutto il territorio nazionale. Le vendite continueranno a concentrarsi prevalentemente sul canale farmacia, con un peso crescente dei canali digitali e dell’export.

Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest, commenta: “Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Omega Pharma verso la creazione del leader italiano dell’informazione medico scientifica degli integratori alimentari. Con un approccio ad alto valore scientifico e una focalizzazione in dermatologia, Cieffe si integra perfettamente nel progetto che stiamo realizzando”.

Gianantonio Tomaselli, CEO di Omega Pharma, commenta “Abbiamo ritrovato in Cieffe e in Salvatore Frontera i nostri stessi valori di sostenibilità a lungo termine e di rigore scientifico nella ricerca e sviluppo dei prodotti, che hanno portato l’azienda a diventare un punto di riferimento nel mercato dermatologico italiano. Con l’ingresso nel nostro gruppo puntiamo ad accelerare la crescita e rafforzare sempre più la posizione di leadership nel mercato, in linea con la visione strategica condivisa con 21 Invest”.

Salvatore Frontera, fondatore e AD di Cieffe, commenta “Entrare a far parte di un gruppo come Omega Pharma rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo per la nostra società. Sono entusiasta, inoltre, di collaborare con 21 Invest: la visione comune e la strategia condivisa porteranno certamente grande valore al gruppo e ai suoi clienti. Ringrazio Azimut Libera Impresa ed il suo team per il supporto e la collaborazione negli ultimi 4 anni durante i quali Cieffe ha ulteriormente consolidato e rafforzato la sua posizione nel mercato ottenendo brillanti risultati”.

Omega Pharma è stata assistita per gli aspetti legali e societari da PedersoliGattai, da EY Advisory per la Business e Financial due diligence, da Russo De Rosa e Associati per gli aspetti fiscali e di structuring, da EY per l’assistenza M&A e da Ethica Debt Advisory per l’assistenza sul finanziamento.

Cieffe Derma, Gruppo Azimut e Salvatore Frontera, sono stati assistiti per gli aspetti legali e societari da Fivers Studio Legale e Tributario.