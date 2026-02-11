In Lombardia una mostra (davvero) diversa da tutte: le opere d’arte sono ponti, dighe e metropolitane

Dall’11 febbraio al 7 aprile 2026, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ospita un viaggio lungo 120 anni tra ingegno, infrastrutture e progresso sociale firmato Webuild.

MILANO – Come siamo passati dal lume di candela all’energia idroelettrica? Come si è trasformata l’Italia da un Paese rurale a una potenza industriale interconnessa? La risposta risiede nelle infrastrutture: l’ossatura invisibile ma vitale che determina la qualità della nostra vita quotidiana.

È questo il cuore di “EVOLUTIO”, la nuova mostra promossa dal Gruppo Webuild e ospitata presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Un percorso espositivo che, attraverso il patrocinio di Assolombarda, racconta oltre un secolo di “saper fare” italiano.

Le infrastrutture come motore di competitività

L’inaugurazione cade in un momento cruciale per Milano, centro nevralgico di grandi eventi internazionali. Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera pubblica: “Oggi il Paese è chiamato a garantire competitività industriale realizzando infrastrutture sicure e sostenibili. Le connessioni stradali e ferroviarie sono la precondizione per posizionare l’Italia come snodo delle filiere internazionali. Non dimentichiamo l’idroelettrico: l’energia è l’asset su cui si gioca il nostro futuro.”

Il percorso espositivo: tra storia e innovazione

La mostra non è solo una cronologia di cantieri, ma un dialogo tra tecnologia e società. Si articola in aree tematiche – acqua, energia, trasporti, edilizia – e offre due chiavi di lettura ispirate al pensiero di Esiodo:

“I Giorni: come si viveva”: uno spaccato della quotidianità italiana nei vari decenni. “Il cammino dell’Italia: le Opere”: l’evoluzione tecnica di dighe, ponti e metropolitane.

Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo, ha evidenziato come la collaborazione con Webuild – iniziata con l’esposizione della talpa meccanica “Stefania” della M4 – continui oggi per ispirare le nuove generazioni attraverso il valore della ricerca scientifica.

La Mostra EVOLUTIO in sintesi

Info Utili Dettagli Date Dall’11 febbraio al 7 aprile Sede Museo Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano Ingresso Via Olona 6a Temi Energia, Acqua, Mobilità, Edilizia Curiosità Video inediti e focus sulla talpa meccanica “Stefania”

Webuild: un ecosistema per il Sistema Paese

Dietro la narrazione storica c’è la realtà industriale di oggi. Webuild conta circa 95.000 lavoratori nel mondo e una filiera di oltre 15.000 fornitori solo in Italia. La mostra diventa così il manifesto di un’eccellenza che trasforma le competenze tecniche in valore economico e progresso sociale.

Perché visitare EVOLUTIO?

Visitare questa mostra significa comprendere che un ponte o una ferrovia non sono solo cemento e acciaio, ma strumenti di democrazia e accessibilità che permettono a un intero territorio di crescere.