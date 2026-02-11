Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Economia

In Lombardia una mostra (davvero) diversa da tutte: le opere d’arte sono ponti, dighe e metropolitane

  • 18:58

Dall’11 febbraio al 7 aprile 2026, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ospita un viaggio lungo 120 anni tra ingegno, infrastrutture e progresso sociale firmato Webuild.

MILANO – Come siamo passati dal lume di candela all’energia idroelettrica? Come si è trasformata l’Italia da un Paese rurale a una potenza industriale interconnessa? La risposta risiede nelle infrastrutture: l’ossatura invisibile ma vitale che determina la qualità della nostra vita quotidiana.

È questo il cuore di “EVOLUTIO”, la nuova mostra promossa dal Gruppo Webuild e ospitata presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Un percorso espositivo che, attraverso il patrocinio di Assolombarda, racconta oltre un secolo di “saper fare” italiano.

Le infrastrutture come motore di competitività

L’inaugurazione cade in un momento cruciale per Milano, centro nevralgico di grandi eventi internazionali. Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera pubblica: “Oggi il Paese è chiamato a garantire competitività industriale realizzando infrastrutture sicure e sostenibili. Le connessioni stradali e ferroviarie sono la precondizione per posizionare l’Italia come snodo delle filiere internazionali. Non dimentichiamo l’idroelettrico: l’energia è l’asset su cui si gioca il nostro futuro.”

Il percorso espositivo: tra storia e innovazione

La mostra non è solo una cronologia di cantieri, ma un dialogo tra tecnologia e società. Si articola in aree tematiche – acqua, energia, trasporti, edilizia – e offre due chiavi di lettura ispirate al pensiero di Esiodo:

  1. “I Giorni: come si viveva”: uno spaccato della quotidianità italiana nei vari decenni.

  2. “Il cammino dell’Italia: le Opere”: l’evoluzione tecnica di dighe, ponti e metropolitane.

Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo, ha evidenziato come la collaborazione con Webuild – iniziata con l’esposizione della talpa meccanica “Stefania” della M4 – continui oggi per ispirare le nuove generazioni attraverso il valore della ricerca scientifica.

La Mostra EVOLUTIO in sintesi

Info Utili Dettagli
Date Dall’11 febbraio al 7 aprile
Sede Museo Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano
Ingresso Via Olona 6a
Temi Energia, Acqua, Mobilità, Edilizia
Curiosità Video inediti e focus sulla talpa meccanica “Stefania”

Webuild: un ecosistema per il Sistema Paese

Dietro la narrazione storica c’è la realtà industriale di oggi. Webuild conta circa 95.000 lavoratori nel mondo e una filiera di oltre 15.000 fornitori solo in Italia. La mostra diventa così il manifesto di un’eccellenza che trasforma le competenze tecniche in valore economico e progresso sociale.

Perché visitare EVOLUTIO?

Visitare questa mostra significa comprendere che un ponte o una ferrovia non sono solo cemento e acciaio, ma strumenti di democrazia e accessibilità che permettono a un intero territorio di crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY