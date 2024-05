A Como frontalieri in piazza contro la tassa sulla salute. Lega ticinese infuriata con i sindacati svizzeri

Frontalieri in piazza a Como contro la tassa sulla salute e non soltanto, il prossimo 25 maggio. Ma la mobilitazione scalda subito il clima sul confine, con l’ira della Lega dei Ticinesi per l’appoggio alla protesta da parte delle organizzazioni sindacali svizzere.

La manifestazione del 25 maggio si terrà davanti alla sede d Regione Lombardia, a Como, in via Einaudi, a partire dalle 9.30. Ma oltre alla partecipazione dei sindacati italiani, l’iniziativa è sostenuta e patrocinata anche da quelli svizzeri. E la cosa ha fatto letteralmente imbestialire la Lega dei Ticinesi che ha preso posizione con la seguente nota: