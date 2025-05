Como, il consigliere sfodera il metro: “Nel quartiere erbacce di 130 centimetri. Assessore batta un colpo”

Incurante del durissimo attacco personale che gli ha portato il sindaco Alessandro Rapinese, via tv, venerdì scorso, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi, torna all’attacco sulla manutenzione delle strade nei quartieri.

“Incuria e sterpaglie ad altezza record nel quartiere di Garzola, con erba alta fino a un metro e trenta – dice in una nota Cantaluppi, immortalato con tanto di metro dispiegato per misurare le altezze – Qui, come in moltissime altre zone della città, lo stato dei bordi strada risulta decisamente indecoroso, regalando cartoline di vero degrado”.

“Che si voglia applicare anche a Como la dottrina milanese della riduzione degli sfalci? Speriamo vivamente di no – aggiunge sempre il capogruppo di FdI a Palazzo Cernezzi – Sarà anche qui colpa di “quelli di prima” o questa Amministrazione avrà la maturità di assumersi la responsabilità di questa situazione? Assessore Bodero, se c’è, batta un colpo!”.