Fermi assessore regionale fa entrare Gigliola Spelzini in consiglio. Esulta la Lega: “Grande soddisfazione”

La Lega comasca esulta per il doppio risultato colto con la formazione della nuova giunta regionale (qui tutti i nomi): innanzitutto Alessandro Fermi nominato assessore all’Università e poi, come effetto domino diretto, l’ingresso in consiglio di Gigliola Spelzini.

“Come Lega della Provincia di Como siamo estremamente soddisfatti della nuova giunta regionale che ha profili di comprovata competenza ed esperienza in ogni casella e che trova in Alessandro Fermi il nostro rappresentante territoriale”, dichiara il segretario provinciale della Lega, Laura Santin.

“Per Alessandro e per la Lega della nostra provincia – continua la Santin – è un riconoscimento importante che ci sprona a continuare a lavorare con sempre maggiore attenzione per il nostro territorio per poter dare risposte concrete che amministratori e cittadini meritano. In bocca al lupo quindi al governatore Fontana e a tutti gli assessori, ovviamente primo tra tutti Alessandro Fermi, che siamo certi saprà rappresentare al meglio la Lega comasca in giunta”

“Con l’ingresso in Giunta di Fermi, ci teniamo a ricordare, entra in Consiglio anche Gigliola Spelzini, già consigliere regionale nell’ultima legislatura e che è stata la candidata (donna) più votata in Provincia. Buon lavoro quindi anche a Gigliola che continuerà a portare avanti le istanze del nostro bellissimo Lago e della Lega”, chiude Santin.