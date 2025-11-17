In consiglio l’addio di Tocchetti a Rapinese: “La politica gridata con attacchi personali non è la mia”

Dopo la conferenza stampa di sabato scorso, la consigliera comunale Paola Tocchetti è intervenuta questa sera in consiglio comunale per ufficializzare il suo passaggio dalla lista Rapinese Sindaco a Forza Italia.

“La decisione maturata nel tempo in questi 3 anni ed è precipitata dall’estate scorsa – ha affermato Tocchetti – perché mi sono resa conto che nonostante io ancora ritenga programma della Lista Rapinese buono e con punti di valore, il modo in cui viene portato avanti non va bene per me. Non è nelle mie corde questo tipo di politica gridata, con attacchi personali, accuse e che molte volte guarda indietro al posto che avanti”.

“Dalla comunicazione di sabato scorso ci sono stati molti commenti – ha aggiunto la neoconsigliera di Forza Italia – è vero io sono lo 0,00, ho avuto 35 voti ma che per me hanno comunque un grande valore perché sono di comaschi ed è giusto che vengano rappresentati in un altro modo. E se hanno votato me, sono sicura che approveranno di aiutare Como da un altro lato del tavolo.

Sul cambio di lista in corsa: “Non ho fatto un cambio di ideologia o robe simili, ma è una volontà di cambiare il modo di fare politica. So che i miei ex colleghi non approveranno quello che sto dicendo, sicuramente diranno che c’è spazio per dissentire nella Lista Rapinese. Bene se è diventato così, sono contenta per voi. Ora spero di avere lo spazio che speravo di avere prima”.

Dopo Tocchetti è intervenuto anche il capogruppo della lista Rapinese Sindaco, Gianfranco Rossetti: “Ci dispiace aver appreso da una conferenza stampa e non da una comunicazione della sua uscita anche perché Tocchetti era correlatrice del nostro programma elettorale. Riguardo alle parole urlate e ai toni accessi, certamente danno fastidio ma se schiette e sincere sono preferibili ad accordi sottobanco che si sciolgono come neve al sole. Ora troverà quello che dice di non aver trovato da noi, noi restiamo fedeli al programma elettorale, al mandato e alla fiducia che ci è stata data dai nostri elettori”.