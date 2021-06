Borghi (Lega): “Como intitoli il lungolago a Giuseppe Terragni”. Bocciata la proposta FdI per Alida Valli

La serata, in realtà, era dedicata alla mozione (poi bocciata con un astenuto, 16 voti contrari contro i soli 10 favorevoli di Fdi, Pd e Svolta Civica) presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Sergio De Santis, per intitolare una passeggiata della città all’attrice Alida Valli che da giovane visse e studiò a Como, prima di diventare una star del cinema italiano e internazionale (qui la biografia da Wikipedia).

Ma nel corso di una discussione lunghissima (e non priva di obiezioni di fondo, come quella della consigliera Ada Mantovani che ha espresso forti perplessità circa l’opportunutà di dedicare gran parte della seduta di consiglio a un tema simile dopo quasi un mese di mancate convocazioni; “dire che si perde tempo è offensivo”, ha replicato De Santis ndr) è stato il consigliere e deputato leghista, Claudio Borghi, a lanciare una proposta destinata a far discutere.

“Non dimentichiamo che in questo momento, tanto per dire, lo slarghetto dedicato a Giusppe Terragni non è esattamente maestoso – ha affermato Borghi – Stiamo parlando di uno slarghettino nelle vie del centro”.

Si riferisce, Borghi, a Piazzolo Terragni, effettivamente un piccolo fazzoletto di città murata discosto dalla “vasche” principali e nemmeno troppo noto.

“Caspita – ha aggiunto Borghi – per una questione identitaria io un lungolago dedicato almeno in parte a Giuseppe terragni non lo vedrei malissimo pensando alle persone che hanno dato davvero lustro alla città di Como”.

Una proposta ancora “grezza”, per così dire, ma che in realtà potrebbe cadere a fagiolo in vista della prossima conclusione (si spera) dei lavori per la nuova passeggiata a lago legata alle partie antiesondazione. Chissà, ora, se altri consiglieri o cittadini sosterranno l’intuizione di Borghi.