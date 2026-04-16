Como, straordinario evento internazionale nella super scuola: 120 studenti, educatori e leader da tutto il mondo

Sarà l’Istituto San Carpoforo il fulcro organizzativo e culturale del Loukoumi Good Deed Summit 2026, il grande evento internazionale promosso dalla Loukoumi Make A Difference Foundation, in programma dal 17 al 21 aprile sulle rive del Lago di Como. Per cinque giorni, oltre 120 studenti, educatori e leader provenienti da più di 30 Paesi si riuniranno per promuovere il valore delle buone azioni e sviluppare progetti di impatto sociale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Como.

La Fondazione Loukoumi: un movimento globale di giovani

La fondazione coinvolge oltre 150.000 bambini in 30 Paesi, rendendo la filantropia un’esperienza spontanea che rafforza l’autostima e il senso di scopo delle nuove generazioni. L’obiettivo è trasformare la sensibilità dei giovani in azioni concrete capaci di cambiare il mondo.

Un Summit internazionale con radici locali

Il Summit creerà un ambiente multiculturale in cui gli studenti collaboreranno con realtà del territorio come il canile della Valbasca e l’Unione Italiana Ciechi. Le attività toccheranno luoghi simbolo come il Teatro Sociale e il Duomo di Como.

Il programma: tra esperienza, cultura e condivisione

Sabato 18 aprile : Messa in Duomo alle 10:00, seguita da un “Good Deed Bus Tour” con tappe al canile, allo stadio del Como 1907 e attività sul Braille. In serata, pizza party a Cernobbio.

Domenica 19 aprile : Escursione in barca sul lago al mattino; nel pomeriggio, presso l’Istituto San Carpoforo, workshop, talent show e live band.

Lunedì 20 aprile: Global Impact Forum presso la Camera di Commercio Como-Lecco. Interverranno relatori come Nicola Corradi (Barilla), Rolando Gomez (ONU), Laura Fedriga (Mantero) e Camilla Veronelli (Como 1907). La giornata si chiuderà con una cena di gala nella Sala Bianca del Teatro Sociale.

Il ruolo centrale dell’Istituto San Carpoforo

Il dirigente Omar Gervasoni sottolinea come il progetto offra agli alunni un respiro internazionale e l’opportunità di confrontarsi come cittadini del mondo. La docente Flavia De Palma aggiunge che coltivare l’altruismo può diventare un antidoto al disagio giovanile.

Una visione condivisa

Nick Katsoris, fondatore della Fondazione, dichiara: “Insieme possiamo cambiare il mondo, una buona azione alla volta”. L’evento conferma l’Istituto San Carpoforo come un modello di scuola aperta al mondo.