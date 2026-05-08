Comocuore festeggia 26 anni e dona 10 defibrillatori alle polizie locali di Como e della provincia

Puntuale come sempre, sabato 9 maggio (data della nascita dell’associazione) Comocuore Onlus propone una giornata dedicata non solo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla gestione delle emergenze cardiologiche, ma anche alla consegna di defibrillatori.

Dall’anno 2000, infatti, Comocuore è in prima fila per il potenziamento della rete della defibrillazione precoce e della formazione alle manovre di BLSD (rianimazione cardio-polmonare e uso defibrillatore) per gli operatori laici.

LOCANDINA 09-05-2026

Grazie alle campagne di raccolta fondi “Missione Cuore,” promosse dall’Associazione sono stati distribuiti sul territorio lombardo e principalmente su quello della nostra provincia di Como oltre 900 defibrillatori e formato più di 3500 persone.

Quest’anno Comocuore ha deciso di lanciare la campagna “VigiliAmo sul Cuore” donando 10 defibrillatori per gli automezzi di altrettante Polizie Locali della Provincia di Como. La donazione comprende un defibrillatore automatico/DAE e la formazione di un massimo sei agenti di Polizia Locale per ogni Comune o Consorzio.

Adesivo

La cerimonia di consegna è prevista per sabato 9 maggio prossimo alle ore 10 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como cui seguirà il corso di formazione della durata di 5 ore (dalle 13 alle 18).

Giova ricordare che la nostra Associazione è accreditata presso AREU Lombardia per la formazione. Pertanto, al superamento del corso BLSD sarà rilasciato un certificato di idoneità della validità di 2 anni.

La scelta di dotare le Polizie Locali di un defibrillatore va proprio nel solco della costante attenzione di Comocuore verso la tempestività del soccorso in caso di infarto: istruire i membri effettivi della polizia locale significa mettere sul territorio moltissimi agenti laici in grado di intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco.

Questo l’elenco delle polizie locali cui verrà domato il defibrillatore e che, di conseguenza, potranno contare su personale adeguatamente addestrato.

Polizia locale Como

Polizia locale Mariano Comense

Polizia locale Olgiate Comasco

Intercomunale Colline comasche

Corpo intercomunale di Erba, Pusiano, Eupilio

Convenzione Comuni Cantù, Capiago Intimiano Cucciago

Unione di Comuni “Terre di frontiera”

Gestione associata Corpo polizia locale Comuni di Bellagio e Barni

Area Bassa Comasca Comuni di Lomazzo, Appiano Gentile, Rovello Porro e Locate Varesino

Intercomunale Val Menaggio Comuni di Menaggio, San Siro, Grandola ed Uniti, Bene Lario, Griante e Cusino

Comuni di Tremezzina, Argegno, Brienno, Colonno, Sala Comacina

Polizia Locale Porlezza

Oltre ai dieci destinatari citati, l’Associazione ha destinato un altro defibrillatore all’Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano.