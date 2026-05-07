Le grandi tensostrutture firmate Como 1907 in piazza Cavour: ecco cosa sta succedendo

Molti comaschi hanno notato le tensostrutture griffate Como 1907 comparse in questi giorni in piazza Cavour. Ebbene si tratta dell’evento The Future of the Lake organizzato ovviamente dal club azzurro. Nel dettaglio ecco quanto racconta la società:

Il Lago di Como si trasforma nel palcoscenico dell’innovazione: sta per prendere il via The Future on the Lake, l’evento esclusivo dedicato all’incontro tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro.

Quattro giorni intensi di workshop, talk e masterclass con l’obiettivo di fornire ai giovani talenti e ai professionisti di domani la bussola per orientarsi in un mercato in continua evoluzione, celebrando al contempo il legame indissolubile tra il territorio comasco e le eccellenze globali.

Scopri qui sotto il programma completo della manifestazione

Giovedì 07 Maggio

10.00 – 11.00 | Come nasce la telecronaca di un evento sportivo: Iniziamo con Como TV per scoprire i segreti della regia e capire come nasce la telecronaca di un evento sportivo.

Iniziamo con per scoprire i segreti della regia e capire come nasce la telecronaca di un evento sportivo. 11.15 – 11.45 | Evoluzione tecnologica e lavoro: Daniele Minuzzo , Direttore Commerciale di AZ Pneumatica , ci porta nel cuore della produzione con un workshop sull’evoluzione tecnologica e l’impatto sul mondo del lavoro.

, Direttore Commerciale di , ci porta nel cuore della produzione con un workshop sull’evoluzione tecnologica e l’impatto sul mondo del lavoro. 12.00 – 12.45 | Sport, Moda e futuro: alla scoperta del Gruppo BasicNet: Un incontro imperdibile con il gruppo BasicNet . Genesis Milka Alva Bringas , Talent Acquisition Lead, e Giulia Mariotto, Talent Acquisition Specialist, ci raccontano il legame tra sport, moda e futuro.

Un incontro imperdibile con il gruppo . , Talent Acquisition Lead, e Giulia Mariotto, Talent Acquisition Specialist, ci raccontano il legame tra sport, moda e futuro. 14.30 – 15.30 | From Pitch to Platform: Building Como’s Next Revenue Engine. From Como Cup to Como Gaming Club: Esploriamo l’evoluzione del modello di ricavi del Como 1907 tramite i casi Como Cup e Como Gaming Club con Giuseppe Ribaudo , Head of Strategic Revenue Como 1907, e Andrea Previati , Strategic Revenue Manager Sport & Esports Como 1907.

Esploriamo l’evoluzione del modello di ricavi del tramite i casi Como Cup e Como Gaming Club con , Head of Strategic Revenue Como 1907, e , Strategic Revenue Manager Sport & Esports Como 1907. 15.45 – 16.45 | You Got This: Playing the Game Beyond the Pitch with adidas: chiudiamo la giornata con Massimiliano Pesare , Manager Talent Acquisition Corporate, Elena Antognoli , Manager Talent Acquisition Retail, e Matteo Colombi , Manager HR Retail, con un workshop focalizzato sui diversi percorsi professionali in una realtà come adidas Italia .

chiudiamo la giornata con , Manager Talent Acquisition Corporate, , Manager Talent Acquisition Retail, e , Manager HR Retail, con un workshop focalizzato sui diversi percorsi professionali in una realtà come . 18.00 | Opening Speech al Central Stage alla presenza di autorità comunali, del presidente di “Per Como Pulita” Gianluca Vicini e di Francesco Terrazzani, CEO di Como 1907.

Venerdì 08 Maggio

10.00 – 11.00 | Come nasce la telecronaca di un evento sportivo: torna l’appuntamento con Como TV per approfondire il racconto giornalistico degli eventi sportivi.

torna l’appuntamento con per approfondire il racconto giornalistico degli eventi sportivi. 11.15 – 11.45 | Scrivi il tuo futuro: come si costruisce e da dove si comincia davvero?: Chiara Mastinu di Unimpiego Como con una guida pratica su come e da dove cominciare davvero a cercare il proprio spazio nel mondo del lavoro.

di con una guida pratica su come e da dove cominciare davvero a cercare il proprio spazio nel mondo del lavoro. 12.00 – 12.45 | Professioni nel calcio: fondazioni e sostenibilità come opportunità di lavoro: focus sulle professioni del calcio con un panel di prestigio: Camilla Veronelli , CSR, Head of Community Relations & Sustainability di Como 1907, Rocco Giorgianni, Senior Manager Public Affairs & Sustainability di AC Milan e Mattia Belluzzi , Responsabile Area Psicologica Settore Giovanile di Como 1907 .

focus sulle professioni del calcio con un panel di prestigio: , CSR, Head of Community Relations & Sustainability di Senior Manager Public Affairs & Sustainability di , Responsabile Area Psicologica di . 14.30 – 15.30 | Dalla Curva al Palco: creare esperienze che uniscono, parliamone con Universal Music Group e Como 1907: un dialogo unico tra Universal Music Group e Como 1907 con Valeria Corti , Creative Consultant & Marketing Executive Como 1907 e Federica Tarzi , Brand Partnership Specialist Universal Music Italia, su come creare esperienze che uniscono musica e sport.

un dialogo unico tra e con , Creative Consultant & Marketing Executive Como 1907 e , Brand Partnership Specialist Universal Music Italia, su come creare esperienze che uniscono musica e sport. 15.45 – 16.45 | The Rise of the Kings League: From Record-Breaking Debut to Commercial Powerhouse, capturing new generations: un salto nel futuro del calcio con il workshop dedicato alla Kings League tenuto da Riccardo Fabiano, Commercial Manager di Kings League Italia.

Sabato 09 Maggio

10.00 – 10.45 | Carriere e capitale: come Banker e Investor leggono le opportunità : Cristina Calabrese , Investor e Ginevra Calegari Doria , Banker di J.P. Morgan forniscono ai partecipanti gli strumenti per interpretare le dinamiche del capitale e orientare la propria carriera in un mercato in costante evoluzione.

, Investor e , Banker di forniscono ai partecipanti gli strumenti per interpretare le dinamiche del capitale e orientare la propria carriera in un mercato in costante evoluzione. 11.00 – 11.45 | L’Unicum di Como TV e come nasce la telecronaca di un evento sportivo: Como TV presenta un focus sulla media house del club e sulla creazione di contenuti.

presenta un focus sulla media house del club e sulla creazione di contenuti. 12.00 – 12.45 | Orientare al futuro: Confindustria Como incontra i giovani: Graziano Pagani , responsabile Education di Confindustria Como incontra i giovani per una sessione di orientamento dedicata alle opportunità del mercato del lavoro.

, responsabile Education di incontra i giovani per una sessione di orientamento dedicata alle opportunità del mercato del lavoro. 15.00 – 16.00 | Le competenze invisibili nel mondo del lavoro: comunicazione e relazioni: Milagrosa Rancilio , Senior Advisor di Dynamo Academy , sale in cattedra per parlare di “competenze invisibili” e dell’importanza della comunicazione e delle relazioni nel lavoro.

, Senior Advisor di , sale in cattedra per parlare di “competenze invisibili” e dell’importanza della comunicazione e delle relazioni nel lavoro. 16.30 | Asta Benefica. Asta ufficiale con i pezzi unici del Como 1907 autografati dai nostri campioni per sostenere il progetto “Per Como Pulita”.

Domenica 10 Maggio

11.00 – 11.45 | L’Unicum di Como TV e come nasce la telecronaca di un evento sportivo: Ultima masterclass di Como TV su telecronaca e produzione sportiva.

Ricordiamo che inoltre sarà sempre attivo un Angolo Outlet con prodotti ufficiali del club, i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza a sostegno dell’associazione “Per Como Pulita” ed anche un angolo di raccolta di abbigliamento sportivo e scarpe in buono stato in collaborazione con l’associazione Sport Creates Memories.

Per iscriverti ai workshop di Sabato 9 Maggio e Domenica 10 Maggio: https://eu.jotform.com/build/261232122120334/publish

Per iscriverti all’asta benefica prevista per Sabato 9 Maggio alle ore 16:30 : https://go.comofootball.com/l/1034361/2026-04-30/57jsb (Ricordiamo che per accedere all’asta è obbligatorio registrarsi entro l’inizio dell’evento).

Ti aspettiamo sulle rive del Lago per vivere insieme queste quattro giornate imperdibili.