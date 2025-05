Storica impresa e trionfo di due cavalli cresciuti tra i monti del Lago di Como: vittoria assoluta al Gran Premio

Un’impresa storica, mai accaduta prima: due cavalli dello stesso allevamento, nati e cresciuti sotto lo stesso tetto, conquistano i primi due gradini del podio nel prestigioso Gran Premio Lotteria di Agnano, una delle corse di trotto più importanti in Italia.

A firmare questo successo è Edy Graziano Caprani, allevatore di lunga esperienza con sede in Centro Valle Intelvi, che da oltre 20 anni con il suo allevamento EK è un punto di riferimento nel mondo del trotto italiano ed europeo. Negli ultimi anni, Caprani ha scalato le classifiche fino a diventare uno dei migliori produttori di cavalli da trotto del continente. Il 4 maggio 2025 ha segnato il punto più alto di questa brillante carriera.

Alla 76ª edizione del G.P. Lotteria, il team EK ha schierato tre cavalli in tre diverse batterie:

• Chance EK, sfortunato nella prima batteria, ha rotto in partenza ma ha poi conquistato il terzo posto nella finale consolazione.

• Executive EK, protagonista nella seconda batteria, ha dominato sin dal via e si è qualificato per la finale con una brillante vittoria.

• Always EK, nella terza batteria, ha replicato l’impresa del fratello, vincendo con autorità e accedendo alla finalissima.

È proprio in finale che si è compiuto l’incredibile: Always EK ha avuto la meglio su Executive EK, regalando a Caprani una storica doppietta: primo e secondo posto nella stessa edizione del Lotteria, traguardo mai raggiunto da un singolo allevatore nella storia della corsa.

Un successo che porta con sé un forte valore simbolico e affettivo: Always EK ed Executive EK sono fratelli in linea materna, entrambi figli della fattrice Nike EK, cui Caprani aveva promesso un giorno di portarli ai massimi livelli. Una promessa mantenuta.

Con questo risultato, l’allevamento EK non solo scrive una pagina indelebile della storia del trotto, ma consolida la sua posizione d’eccellenza nel panorama ippico internazionale.