A Como apre lo store del colosso da 16 miliardi di fatturato nell’ex spazio dismesso (sono oltre 65 in Lombardia)

Un nuovo capitolo per il commercio di Como e un’importante operazione di rigenerazione urbana. Sabato prossimo 27 giugno il colosso olandese dello shopping low-cost, Action – colosso da 16 miliardi di euro di fatturato nel 2025 – inaugurerà il suo secondo store nel capoluogo. Il punto vendita aprirà in via Paoli 47, all’interno dei locali precedentemente occupati da Casa Shop (al piano terra del complesso che ospita anche Maxi Sport, Acqua e Sapone e Arcaplanet), restituendo vita a uno spazio commerciale rimasto vuoto per diverso tempo.

​L’operazione non è solo un vantaggio per gli amanti del risparmio, ma ha anche un forte impatto occupazionale sul territorio: l’apertura ha infatti portato all’assunzione di circa venti nuovi addetti.

​La mappa del risparmio: il sesto store nel Comasco

​Il debutto di Action a Como risale al 23 settembre 2023 con lo storico punto vendita di Tavernola (via Asiago), capace di attrarre da subito anche una folta clientela proveniente dalla Svizzera. A distanza di quasi tre anni, il brand ha deciso di presidiare anche la zona sud della città.

​Con questa nuova inaugurazione, la rete di Action nella provincia di Como sale a 6 negozi complessivi:

​Como (Tavernola e la novità di via Paoli)

Vertemate con Minoprio

Albese con Cassano

Appiano Gentile

Carugo

A questi si aggiunge lo store strategico di Lentate sul Seveso, situato subito fuori dal confine provinciale ma a ridosso di Cermenate.

​Cosa troveranno i clienti: i segreti della formula Action

​I locali di via Paoli, attualmente in fase di allestimento finale, si estendono su una superficie di oltre 800 metri quadrati. La formula che ha decretato il successo globale del format “discount-drugstore” si basa su un assortimento dinamico e prezzi imbattibili.

​L’offerta si divide in 14 categorie merceologiche (dal bricolage ai giocattoli, dalla cura della casa e della persona fino al giardinaggio e a una selezione di prodotti alimentari confezionati come dolciumi e bevande) e punta su due pilastri:

​Prezzi low-cost: Oltre i due terzi dell’intero catalogo (che conta circa 6.000 referenze) sono in vendita a meno di 2 euro.

​Effetto sorpresa: Ogni settimana vengono introdotti ben 150 nuovi prodotti. Molti articoli sono disponibili in quantitativi limitati e fino a esaurimento scorte, incentivando una frequentazione costante.

​Il consiglio per gli acquisti: Il giorno chiave per scoprire le novità e il rinnovo delle offerte settimanali è il mercoledì.

​I numeri di un successo europeo

​Fondata nei Paesi Bassi nel 1993, Action sta vivendo un’espansione travolgente. Dopo aver conquistato i mercati di Belgio, Germania, Francia, Austria e Lussemburgo, nel 2021 è sbarcata in Italia.

​Il trend di crescita mostra numeri impressionanti: dai 2.000 store europei del 2022 si è passati ai 3.000 del 2025 (anno del debutto in Svizzera, ad esempio a Balerna), fino a toccare gli attuali 3.300 punti vendita distribuiti in 15 Paesi. In Italia la rete ha superato i 220 negozi, di cui oltre 65 si trovano in Lombardia.

​Orari di apertura del nuovo store di via Paoli

​Gli orari del nuovo punto vendita seguiranno lo standard della catena: