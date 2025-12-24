Nella ‘Polinesia’ della Lombardia Natale si fa in spiaggia: laguna tropicale, sabbie bianche e palme

Dal 21 novembre al 6 gennaio, il panorama del divertimento invernale in Lombardia si arricchisce di un appuntamento senza precedenti. Il celebre parco di Concorezzo si trasforma per ospitare l’Acquaworld Christmas Village, l’unica realtà in Italia a proporre un villaggio natalizio interamente sviluppato in un contesto acquatico, dove grandi e piccini possono immergersi in un’atmosfera festiva fuori dal comune.

Il parco ha predisposto un allestimento imponente per celebrare il periodo più magico dell’anno: oltre 10 chilometri di luci, spettacolari decorazioni a tema e numerosi alberi di Natale decorano la struttura, creando un ambiente caldo e accogliente. Tra le attrazioni principali spicca il grande albero di Natale installato nella Vasca Family, diventato il punto di riferimento per chi cerca un momento di serenità e lo scatto perfetto da condividere.

I visitatori possono alternare il relax nelle vasche riscaldate al divertimento adrenalinico tra scivoli e giochi d’acqua, vivendo un’esperienza che unisce le tradizioni delle feste al piacere di una giornata in piscina. I biglietti online a tariffe scontate sono già disponibili per chi desidera assicurarsi l’ingresso.

Situato a Concorezzo, Acquaworld si estende su una superficie imponente di trentacinquemila metri quadri, consolidando il suo primato come il più grande parco acquatico della Lombardia. La struttura è stata concepita come una vera e propria spiaggia artificiale, una sorta di “succursale brianzola della Polinesia”.

Si possono trovare: