Altra rivoluzione in centro storico a Como: arriva il colosso europeo da 3800 negozi e 66mila dipendenti

Un altro angolo storico del centro di Como si prepara a cambiare volto.

In piazza Jasca, all’angolo con via Rubini e a due passi da piazza Volta, dove un tempo (ricorderanno i meno giovani) c’era la sede di Cariplo e poi, da molti anni fino alla chiusura recente, di Banca Intesa, sono infatti in corso i lavori per l’apertura di un nuovo punto vendita della catena tedesca DM Drogerie Markt.

Un nome forse ancora poco familiare a molti (la sede più vicina a Como è a Lentate sul Seveso), dietro al quale c’è una realtà già ben radicata in altre città italiane ed europee.

Fondata nel 1973 a Karlsruhe, in Germania, DM Drogerie Markt è infatti la più grande catena commerciale europea specializzata in prodotti per la cura del corpo, cosmetici naturali, alimenti biologici, articoli per la casa e il pet care presente in 14 paesi con oltre 3.800 punti vendita e più di 66 mila dipendenti.

In Italia, ha fatto il suo ingresso nel 2017, inaugurando il primo store a Milano, nel quartiere CityLife e arrivando in meno di 10 anni a contare quasi 90 punti vendita, principalmente in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

E oggi è il turno di Como, con un cantiere appena inaugurato che rappresenta un cambiamento significativo per il centro cittadino, con la trasformazione di uno spazio storicamente dedicato ai servizi bancari che diventa in un’area commerciale che qualcuno, sicuramente, non potrà non guardare con un filo di nostalgia.