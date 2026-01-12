Nel centro commerciale vicino al confine arriva il gigante da 14 miliardi con prezzi bassissimi

Il panorama commerciale ticinese si arricchisce di una novità rilevante con l’apertura, prevista per giovedì 15 gennaio, del nuovo punto vendita Action (fatturato da 14 miliari di euro nel 2024) situato all’interno del Centro Breggia di Balerna. L’evento segna il debutto assoluto nel Cantone della catena di discount di origini olandesi, posizionandosi come un passaggio cruciale nel percorso di rinnovamento della struttura commerciale, intrapreso a un anno esatto dalla cessazione delle attività di Manor nel medesimo complesso (ne parlavamo qui).

Il rilancio del polo commerciale di Balerna

L’insediamento di Action è un elemento centrale nella strategia di riqualificazione del Centro Breggia. Questo nuovo tassello operativo mira a ridare slancio alla struttura dopo l’addio del precedente grande magazzino, puntando su un modello di business capace di attrarre flussi costanti di visitatori attraverso un’offerta diversificata.

Oltre seimila referenze a prezzi competitivi

L’esposizione del nuovo store Action metterà a disposizione della clientela una selezione superiore ai 6.000 articoli distribuiti su 908 metri quadri, caratterizzati da un posizionamento di prezzo accessibile. La proposta commerciale si articola su una vasta gamma di categorie merceologiche, che includono prodotti per la casa e complementi d’arredo, materiali per il fai-da-te, articoli di cancelleria e soluzioni per il tempo libero. Non mancheranno, inoltre, reparti dedicati alla cura della persona e una specifica selezione di prodotti alimentari a lunga conservazione.

La strategia di sviluppo del centro

In merito all’imminente apertura, la direttrice del Centro Breggia, Elena Camponovo, ha evidenziato l’importanza dell’operazione per il futuro della struttura. Secondo la dirigente: «L’arrivo di Action rappresenta un traguardo significativo per il Centro Breggia. Accogliere il primo punto vendita Action in Ticino conferma la nostra strategia di sviluppo orientata a un mix commerciale moderno, dinamico e in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato».

Cosa puoi trovare da Action:

La catena Action vende una vastissima gamma di prodotti di uso quotidiano e stagionali a prezzi molto bassi, in stile discount non-food, coprendo categorie come casa (biancheria, decorazioni, pulizia), cucina, scuola e ufficio, hobby, fai-da-te, giocattoli, bellezza e cura della persona, alimenti e bevande, elettronica, moda, sport e articoli per animali domestici. L’assortimento è ampio, con circa 6.000 articoli, e cambia frequentemente, includendo sia marche conosciute che private label.

Caratteristiche del modello di Action: