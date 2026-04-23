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Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: trovata la piazza di spaccio che vendeva di tutto

  • 10:50

Ieri, mercoledì 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo, hanno svolto un servizio antidroga nei boschi di Cadorago con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un cittadino marocchino di 52 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati.

Dopo la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 19 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 29 grammi di eroina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle dosi e una somma di denaro contante pari a 1.500 euro, provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.

 

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