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Chi l’ha detto che Svizzera e Italia litigano e basta? Sul confine nasce lo sportello che unisce (e tutela)

  • 16:56

In un momento di forti tensioni – tra i problemi legati ai ristorni e alla tassa sulla salute – nasce nella cittadina di frontiera lo sportello unitario dei sindacati italiani e svizzeri

Nella cittadini di frontiera nasce il primo sportello unitario dei sindacati italiani e svizzeri. Il 9 luglio 2026 infatti sarà inaugurata a Lavena Ponte Tresa, la prima sede del Consiglio sindacale interregionale del Ticino, Lombardia e Piemonte, associazione costituita tra le organizzazioni sindacali italiane e svizzera che operano sul territorio: Cgil. Cisl, Uil, Unia, Ocst, Vpod e Syndicom.

L’organismo, riconosciuto dalla confederazione europea dei Sindacati (Ces), nato nel 1982, è uno delle 46 associazioni (Irtuc), collocate lungo le frontiere dei paesi della UE e dello spazio economico europeo e assiste i lavoratori frontalieri sui due lati della frontiera.

L’inaugurazione della prima sede Csir italiana con queste caratteristiche si colloca in un momento di particolare significato per le politiche del lavoro transfrontaliere, all’indomani del cambio delle regole fiscali tra Italia e Svizzera rispetto alle condizioni pattuite nel 1976 (Lavena ponte Tresa è anche luogo simbolico in proposito con il suo sindaco Antonio Sanna protagonista di quelle intese), e sotto attacco rispetto alla lunga vertenza sulla famigerata “tassa della salute”.

Lavena Ponte Tresa

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, da sempre punto di riferimento per le dinamiche transfrontaliere e sede della Associazione Comuni Italiani di Frontiera, la cui comunità ha un quarto della popolazione lavorativa frontaliera in Svizzera, ha messo a disposizione del Csir la sede di Piazza G. Matteotti, 4 che sarà aperto a cura di Cgil , Cisl e UilI dei territori nelle giornate di: mercoledì, giovedì e venerdì per offrire assistenza ai lavoratori frontalieri, a partire dal grande flusso del vicino valico di Ponte Tresa, ma sarà anche luogo di confronto sulle politiche transfrontaliere dei territori per le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

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