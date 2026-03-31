Lombardia, nel gigantesco centro commerciale arrivano i sette amatissimi marchi top

L’offerta dello smart district di via Serassi, inaugurato a novembre 2024, si appresta a un significativo consolidamento. A partire dal mese di maggio, ChorusLife ospiterà sette nuove insegne che spaziano dalla ristorazione specializzata al benessere, fino all’editoria e all’abbigliamento sportivo.

Le prime inaugurazioni di maggio

Il cronoprogramma delle aperture del parco commerciale inizierà nei primi giorni di maggio con il debutto di Smashie. Come riportato da L’Eco di Bergamo, il locale punterà su un format di cucina statunitense focalizzato su smash burger, hot dog, prodotti di pasticceria e milkshake.

Nella seconda metà del mese seguirà l’ingresso di Fútbol Emotion, catena specializzata in articoli tecnici per il calcio che inaugurerà all’interno del distretto il suo sesto punto vendita sul territorio italiano.

Benessere e sport nel palinsesto estivo

La programmazione proseguirà a fine giugno con l’apertura di Yoga Space. La scuola, già presente a Bergamo con tre centri dedicati a yoga e pilates, offrirà percorsi didattici certificati suddivisi per livelli di competenza. Il comparto dedicato all’attività fisica sarà ulteriormente integrato nei mesi successivi dall’arrivo di Fitness Club Luxe, brand che estende la propria presenza in provincia dopo l’esperienza di Treviglio.

Nuovi format e mercato agricolo

In piazza Sagittario è atteso l’insediamento di una nuova libreria Mondadori, con data di apertura ancora in fase di definizione. Contestualmente, la società bergamasca Finlatt – precedentemente impegnata nella gestione del bistrot della Carrara – occuperà le superfici precedentemente destinate a Rosso Pomodoro e Doppio Malto con il marchio Bù. L’operazione introdurrà il format denominato Galleria nazionale alimenti moderni (Gnam).

Il piano di sviluppo prevede inoltre l’allestimento di un mercato agricolo coperto gestito da Coldiretti, la cui operatività verrà comunicata nelle prossime fasi del progetto. Queste nuove realtà si integrano nel tessuto commerciale esistente che comprende già il Radisson Blu Hotel, L’Angolo con Vista, Ovs, Galbusera, Decathlon, Dm, Arcaplanet, Curc-Home, Burtleina, Caffè Pascucci, La Yogurteria e la recente area Spa.

Da ricordare che la matita che ha firmato il ChorusLife è comasca, è quella dell’archistar Joseph Di Pasquale.