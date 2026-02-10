Come nel film Frozen, lo spettacolo d’inverno del lago lombardo a due passi dall’antico borgo fortificato

Se stai cercando una meta per una gita fuori porta che unisca storia, relax e natura incontaminata, la Riserva Naturale Lago di Piano è il luogo che fa per te (anche d’inverno, quando la superficie può trasformarsi in un magico specchio di ghiaccio per pochi giorni). Situata nelle Alpi Lepontine, questa “piccola gemma” si trova in una posizione strategica tra il Lago di Como (Lario) e il Lago di Lugano (Ceresio), precisamente a metà strada tra Menaggio e Porlezza.

Con i suoi 176 ettari di area protetta dalla Regione Lombardia, il Lago di Piano offre un ecosistema unico dove boschi, canneti e borghi medievali si fondono in un paesaggio da cartolina.

L’itinerario: il giro del lago a piedi

Il modo migliore per scoprire la riserva è percorrere il sentiero ad anello che circonda il bacino lacustre. Si tratta di una passeggiata pianeggiante, ben segnalata e adatta a tutti, con una durata complessiva di circa 2 ore.

1. La Casa della Riserva

Il punto di partenza ideale è il centro visite “La Casa della Riserva”. Qui potrai:

Approfondire la conoscenza di flora e fauna locali.

Noleggiare una barca a remi per un’esperienza suggestiva sull’acqua.

Prenotare visite guidate di gruppo.

2. Dal borgo medievale alla spiaggia della rivetta

Lasciata la Casa della Riserva, il sentiero si snoda tra campi aperti fino a raggiungere Castel San Pietro. Questo piccolo borgo fortificato di origine medievale svetta su un promontorio che si affaccia direttamente sul lago, offrendo scorci storici indimenticabili.

Proseguendo tra fattorie e strade di campagna, si arriva alla Località Rivetta. Qui troverai una piccola ed incantevole spiaggia, perfetta per chi vuole rinfrescarsi con un bagno rapido o semplicemente godersi il suono dell’acqua.

3. Tra boschi lussureggianti e antichi mulini

La seconda parte del tracciato si addentra in un bosco rigoglioso ai piedi del Monte Galbiga. Sebbene il sentiero si faccia a tratti più stretto, rimane comunque accessibile. L’ultimo tratto costeggia i suggestivi canneti, passando accanto ad antichi mulini che testimoniano il passato rurale della zona, prima di tornare al punto di partenza.

Flora e fauna: un paradiso per il Birdwatching

Il Lago di Piano non è solo paesaggio, ma un rifugio vitale per numerose specie. Grazie alla sua estensione di 85 ettari di specchio d’acqua, la riserva è il luogo perfetto per gli amanti della fotografia naturalistica.