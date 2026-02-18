Como e la via privata dove il Comune vuole mettere posti blu, il Codacons: “Inaccettabile, verificate la regolarità”

E’ scoppiato in questi giorni il caso di via Pompeo Marchesi a Como, quartiere di Ponte Chiasso. Via che risulta privata dove, come denunciano i residenti, il Comune vuole realizzare posti auto blu, vale a dire a pagamento. Qui i primi articoli:

Ora, con una Nota, arriva il Codacons:

Il Codacons interviene in merito alla vicenda della strada privata a Como in Via Pompeo Marchesi a Ponte Chiasso, recentemente interessata dall’introduzione di parcheggi a pagamento, decisione che ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona. La trasformazione degli stalli in aree a pagamento, in un contesto già caratterizzato da una cronica carenza di posti auto, rischia di incidere pesantemente sulla quotidianità dei cittadini, imponendo nuovi costi e generando confusione circa la regolamentazione e la legittimità dei provvedimenti adottati.

“È inaccettabile che i cittadini si trovino improvvisamente a dover sostenere ulteriori oneri economici senza un adeguato confronto e senza garanzie di trasparenza — commenta l’avvocato Marco Maria Donzelli, Presidente del Codacons Lombardia — In una fase storica in cui famiglie e lavoratori sono già gravati da rincari generalizzati, introdurre parcheggi a pagamento in aree finora fruibili rappresenta una misura sproporzionata. Occorre fare piena luce sulla natura giuridica della strada, sulle autorizzazioni rilasciate e sulle tutele previste per i residenti”.

Alla luce di tali criticità, il Codacons scrive al Comune di Como chiedendo di verificare la regolarità dell’operazione, la conformità alle normative vigenti e l’eventuale impatto sui diritti dei residenti. L’Associazione chiede inoltre che l’Amministrazione si attivi per individuare soluzioni alternative che non penalizzino i cittadini, garantendo un equilibrio tra iniziativa privata e interesse pubblico, nonché il rispetto dei principi di equità e proporzionalità.

Email: info@codaconslombardia.it