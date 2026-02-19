Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Como e nord Lombardia: “Massima attenzione il pericolo valanghe è molto alto. Ecco cosa evitare”

  • 13:50

Dopo le nevicate di queste ore il Cnsas Lombardo ha diramato una nota che invita alla massima allerta sul fronte valanghe:

Massima attenzione: il pericolo di valanghe, a seguito delle intense nevicate, è di grado 4 (forte) o 3 (marcato) su buona parte del territorio montano lombardo. Visti i numerosi incidenti, a seguito di valanghe, delle ultime settimane, quando il grado di pericolo era anche inferiore a quello attuale, si raccomanda la massima prudenza, soprattutto nella scelta di itinerari sicuri, valutando anche molto bene, a bassa quota, l’attraversamento di canali o pendii che possano essere interessati da valanghe partite in alta quota.

In particolare: pericolo valanghe 4 forte su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi; 3 marcato su Prealpi comasche, bergamasche e bresciane; 2 moderato in Appennino pavese e Prealpi varesine.

QUI IL BOLLETTINO NEVE E VALANGHE DI ARPA LOMBARDIA

