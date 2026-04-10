Como è quinta in Lombardia per multe agli automobilisti con incasso da capogiro: 5,5 milioni. E c’è il caso clamoroso di Bellagio

Como, nel 2025, ha incassato 5,5 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Milano (178,6 milioni di euro), seguita da Brescia (12,8 milioni di euro), Bergamo (8,4 milioni di euro), Monza (5,7 milioni di euro), Como (5,5 milioni di euro), Mantova (4 milioni di euro), Pavia (2,6 milioni di euro), Varese e Lecco (2,4 milioni di euro) e Cremona (2,3 milioni di euro). Chiudono la classifica regionale i comuni di Sondrio e di Lodi che hanno incassato, rispettivamente, oltre 740mila e poco più di 215mila euro.

Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo lombardi analizzati hanno incassato oltre 225 milioni di euro. L’importo, in calo del 12% rispetto al 2024, risulta però superiore di oltre il 15% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra sfiorava i 200 milioni di euro.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Milano, terza nella graduatoria nazionale, con 130 euro; seguono nella top 3 Mantova (82 euro) e Bergamo (70 euro). A Como la multa pro capite risulta pari a 66 euro.

Guardando ai comuni con meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Bellagio (CO), che a fronte di 3.591 abitanti incassa più di 1,1 milioni di euro; segue Vellezzo Bellini (PV), 3.468 abitanti e oltre 745mila euro incassati.

Cattive notizie sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Lombardia sono aumentati del 6,2%.