Como, gasolio nel Lago: maxi operazione di bonifica da Sant’Agostino fino a piazza Cavour

Nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre una chiazza iridescente di idrocarburi è stata avvistata nelle acque davanti al molo di Sant’Agostino, a Como. La segnalazione, arrivata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, ha fatto scattare subito il dispositivo di emergenza.

La Provincia di Como è intervenuta con il proprio personale specializzato, che ha raggiunto l’area interessata a bordo del natante operativo Conero 3012 CON. Sul posto era già all’opera una squadra dei Vigili del Fuoco impegnata a contenere la macchia, verosimilmente composta da gasolio.

Le operazioni di bonifica sono iniziate immediatamente grazie all’utilizzo del disperdente, distribuito sulla superficie dell’acqua tramite irroratori e lance a spruzzo. Le manovre del mezzo provinciale hanno seguito traiettorie precise, studiate per favorire la massima diffusione del prodotto e accelerare la degradazione degli idrocarburi.

L’intervento si è svolto in piena sicurezza anche grazie al supporto delle motovedette della Guardia di Finanza, che hanno delimitato l’area e regolato il traffico dei natanti. Le correnti hanno poi trascinato parte dello sversamento verso la diga foranea e tra i pontili di piazza Cavour, rendendo necessario ampliare il raggio d’azione e proseguire le operazioni fino al tardo pomeriggio.

Durante tutte le fasi, la Provincia ha mantenuto un costante collegamento con ARPA Lombardia – Dipartimento di Como e con Navigazione Laghi per gli opportuni controlli.

La mattina del 4 dicembre una nuova uscita di verifica ha confermato il pieno successo delle operazioni: nessuna traccia residua di inquinamento nelle zone interessate, comprese il porto di Sant’Agostino, piazza Cavour e Marina 2.