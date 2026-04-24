Como, il corso di Confartigianato imprese: una classe dirigente e imprenditoriale competente e consapevole

Si è tenuto giovedì 23 aprile 2026, presso la Sala Congressi di Confartigianato Imprese Como, il secondo appuntamento del Per-Corso Formativo per Dirigenti “Oltre l’impresa, il valore”, il percorso promosso dall’Associazione per rafforzare competenze, visione e consapevolezza del ruolo dirigente all’interno del sistema Confartigianato.

Un percorso che, già dal secondo incontro, ha segnato con decisione la volontà di alzare il livello del confronto, andando oltre la dimensione tecnico-organizzativa per aprirsi a riflessioni di più ampio respiro, capaci di intrecciare cultura, economia e responsabilità sociale. L’obiettivo è chiaro, formare una classe dirigente e imprenditoriale non solo competente, ma anche consapevole del proprio ruolo nel contesto economico e nella società.

Al centro della serata il rapporto tra dirigenti e funzionari, letto come una vera alleanza strategica tra politica e tecnica. Non una semplice collaborazione operativa, ma un’integrazione profonda tra chi definisce gli indirizzi e chi li traduce in azioni concrete, condizione indispensabile per generare valore reale per le imprese e per il territorio.

Obiettivo della serata favorire la crescita della classe dirigente di Confartigianato. Non solo in termini di competenze, ma soprattutto di capacità di interpretare i cambiamenti e guidarli.

Protagonisti della serata Giovanni Boccia, Direttore della Fondazione Germozzi, e Giulio Sapelli, Presidente della Fondazione Germozzi, economista e storico.

Boccia ha offerto una lettura strutturata dell’evoluzione di Confartigianato, mettendo in evidenza come l’Associazione abbia saputo adattarsi ai cambiamenti mantenendo una forte identità e una funzione centrale di rappresentanza.

Con Sapelli il confronto si è ulteriormente ampliato, portando il dibattito su un piano più culturale e di politica economica. Sono stati affrontati temi come il valore dell’impresa, il significato del lavoro e la crisi valoriale della società contemporanea. Una riflessione che ha contribuito a rafforzare l’idea che il ruolo dirigente associativo, oggi, non possa limitarsi alla gestione, ma richieda una visione ampia, capace di leggere i fenomeni economici e sociali in profondità.

Il Per-Corso Formativo proseguirà con il prossimo appuntamento del 28 maggio 2026, confermando la volontà di Confartigianato Imprese Como di investire in modo strutturato in una classe dirigente sempre più preparata, autorevole e consapevole del proprio impatto, non solo sulle imprese, ma sull’intero sistema economico e sociale.