COMO IN EUROPA, TIFOSI IN DELIRIO L’accoglienza dei giocatori tra cori, bandiere e fumogeni

Entusiasmo a mille, bandiere al vento, cori, fumogeni: così i tifosi del Como hanno accolto il rientro della squadra da Verona dopo la storica qualificazione in Europa con la vittoria per 1-0 sugli scaligeri (qui la cronaca).

Un successo che in qualsiasi caso porterà per la prima volta nella sua storia i lariani a giocare in una competizione europea l’anno prossimo, da capire se Champions League (difficile ma matematicamente non ancora da escludere in assoluto), Europa League o Conference League.

Tornando alla cronaca, i tifosi del Como si sono radunati al centro sportivo di Mozzate per accogliere il pullman della squadra al rientro da Verona.

Un entusiasmo indescrivibile è esploso quando Fabregas e i calciatori sono arrivati in un’atmosfera incredibile tra fumogeni, cori a non finire e bandiere a riempire il cielo.

I calciatori – con la maglietta celebrativa ‘Como si dice Europa?’ – sono dunque scesi dal pullman e hanno partecipato alla festa improvvisata ma caldissima a dispetto della pioggia.

Da parte sua, il club ha voluto ringraziare tutti.

“A tutti i tifosi presenti allo stadio, nei bar, a casa e in ogni parte del mondo, il club desidera rivolgere un sentito ringraziamento non solo per il grande sostegno dimostrato oggi, ma per il supporto offerto durante tutta la stagione e oltre – la nota della società – La vostra passione e il vostro impegno hanno contribuito a spingere la squadra verso questo traguardo”.