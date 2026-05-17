Como, lo spettro della chiusura non ferma la scuola: ecco la grande mostra nel cuore della Cittadella Razionalista

La primaria Corridoni mette da parte per un giorno le preoccupazioni legate al suo futuro (a giorni è infatti attesa la sentenza del Tar in merito al ricorso presentato dai genitori contro la decisione dell’amministrazione Rapinese di chiuderla per farne un autosilo. Qui la cronaca degli ultimi mesi) e si prepara ad offrire un’esperienza unica, dove storia, architettura, natura e memoria si intrecciano in un racconto corale guidato dai più piccoli.

È questo lo spirito di “L’intreccio è il mio quartiere”, una grande mostra diffusa nel cuore della Cittadella del Razionalismo in programma per lunedì 18 maggio dalle 15.30 alle 18. Un progetto che va oltre l’idea di una semplice esposizione: è un vero e proprio percorso narrativo a cielo aperto, costruito grazie alla collaborazione con le realtà e i luoghi simbolo del quartiere razionalista come la Canottieri, lo Yacht Club, il Monumento ai Caduti, l’Aero Club, il Novocomum e, naturalmente, lo stadio Sinigaglia. Ma lo sguardo spazierà anche oltre, dal tempio Voltiano alla chiesa di San Giorgio fino a Villa Olmo, con i bambini non più semplici spettatori, ma protagonisti attivi, guide e custodi di storie.

Il progetto nasce infatti con un obiettivo chiaro: osservare, visitare, conoscere e soprattutto raccontare. E lo fa attraverso linguaggi diversi, che mescolano ricerca, creatività e relazione con il territorio.

Le classi prime, ad esempio, hanno riportato in vita la memoria del passato intervistando nonni e anziani del quartiere per raccogliere giochi, filastrocche e conte di una volta. Saranno proprio loro ad accogliere i visitatori nel giardino della scuola, invitandoli a riscoprire il piacere del gioco condiviso.

Le classi seconde si sposteranno invece nel verde di Villa Olmo, dove accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le essenze del parco e la storia della villa, intrecciando osservazione scientifica e immaginazione.

Per le classi terze, il racconto si moltiplica: gli alunni della terza A accoglieranno i visitatori alla Canottieri, proponendo un percorso tra sport e memoria, mentre altri saranno all’Hangar per narrare le imprese storiche legate al volo. La terza B, invece, si dividerà tra architettura e lago: alcuni studenti presenteranno la figura di Terragni e il Novocomum, simbolo del Razionalismo comasco dove si potrà visitare anche una mostra fotografica, altri racconteranno il mondo dello Yacht Club, tra vento, barche e vele.

Gli alunni di quarta guideranno invece il pubblico in un itinerario tra arte, storia e scienza, distribuiti tra la chiesa di San Giorgio, il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti, tre luoghi emblematici della città.

Infine, le classi quinte chiuderanno il percorso con uno sguardo al presente e al passato: da un lato la storia della scuola primaria Corridoni, dai tempi del Pra Pasquée fino a oggi, dall’altro lo stadio cittadino dedicato a Giuseppe Sinigaglia, simbolo della passione sportiva comasca.

Un invito a riscoprire il quartiere attraverso uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente; quello dei bambini, capaci di trasformare ogni luogo in una storia da condividere.

L’INTRECCIO E’ IL MIO QUARTIERE

Mostra diffusa alla scoperta del quartiere razionalista organizzata e guidata dagli alunni della scuola primaria “F. Corridoni”.

Scuola Corridoni – Canottieri Lario – Yacht Club – Aero Club – Stadio Sinigaglia – Monumento ai Caduti – Novocomum – Tempio Voltiano – Chiesa di San Giorgio – Villa Olmo

Lunedì 18 maggio 2026

Dalle 15.30 alle 18

Ingresso libero