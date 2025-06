Como, maxi cantiere all’ingresso del centro. Allarme dei negozi: “Iniziano i saldi, rinviare di 30 giorni”

Pochi giorni fa il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha annunciato il via ai lavori di asfaltatura nella zona di San Bartolomeo e via Milano Bassa, con partenza del cantiere il 7 luglio prossimo. E, intervistato da Etv, il primo cittadino ha anche rimarcato che “sarà un disastro, quello è un incrocio maledetto e inevitabilmente ci saranno delle ricadute sulla viabilità, ma dobbiamo farlo e lo faremo”.

Oggi, però, arriva un appello pubblico a posticipare l’intervento da 420mila euro e della durata prevista di 5 settimane.

E’ il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, ad annunciare di aver scritto oggi al sindaco, all’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni, e all’assessore al Commercio, Michele Cappelletti, per chiedere un rinvio di 30 giorni dei lavori di rimozione del porfido e di asfaltatura di via Milano bassa. Il problema specifico, che andrebbe a toccare in particolare i negozi della zona ma non soltanto, è la concomitanza con l’avvio dei saldi fissato per il 5 Luglio.

“Si tratta di lavori necessari – esordisce Casartelli – che miglioreranno sicuramente la viabilità, la sicurezza e lo scorrimento delle acque meteoriche nei tombini, evitando gli attuali distaccamenti dei cubetti di porfido e il reflusso delle acque di scolo: l’Amministrazione ha il nostro plauso per la decisione”.

“Molti negozianti e commercianti della via Milano bassa, pur condividendo come noi la necessità della effettuazione dei lavori di asfaltatura, sollevano però una obiezione rilevante, che merita ascolto, sulle tempistiche dell’intervento – sottolinea Casartelli – Il 5 Luglio 2025, infatti, in tutta Lombardia hanno inizio i saldi estivi e molti operatori puntano sui primi giorni promozionali per incrementare le vendite e godere di un po’ di respiro in un momento non facile per il commercio tradizionale”.

“Ci permettiamo, pertanto, di sottoporre al Comune di Como la ragionevole richiesta – conclude Casartelli – di posticipare di 30 giorni l’avvio dei lavori di asfaltatura in via Milano bassa, così che il loro impatto sulle attività commerciali nel periodo dei saldi sia più limitato”.