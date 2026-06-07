Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Como, sold out la visita al termovalorizzatore: 90mila tonnellate di rifiuti diventano energia per 2100 famiglie

  • 14:35

In 65 questa mattina, domenica 7 giugno 2026, hanno visitato l’hub dell’energia sostenibile di Como grazie all’iniziativa Impianti Aperti, promossa dal Gruppo Acinque. Ancora una volta sold out la mattinata di visite guidate al termovalorizzatore e alla centrale del teleriscaldamento della città.

termovalorizzatore

L’hub di via G. Scalabrini è un esempio concreto di economia circolare: trasforma ciò che per tutti sono scarti – i rifiuti non riciclabili – in una risorsa utile per il territorio, dando loro nuovo valore anche a fine vita. Attraverso il processo di recupero energetico, l’impianto produce contestualmente calore che alimenta la rete di teleriscaldamento ed energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale, contribuendo in modo efficiente e continuo ai bisogni energetici della comunità.

L’impianto tratta annualmente circa 90mila tonnellate di rifiuti, soprattutto urbani. Grazie alla cogenerazione, nel 2025 sono stati prodotti simultaneamente 35 Gwhe di energia elettrica, in parte ceduta alla rete di trasmissione nazionale al netto dell’autoconsumo e utili a soddisfare il fabbisogno di circa 10mila famiglie, e 37 GWht di energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento, che permettono di riscaldare acqua e casa di circa 2.100 famiglie comasche. Un circuito virtuoso che ha evitato l’emissione di 56mila tonnellate di anidride carbonica.

 Il ciclo Impianti Aperti proseguirà dopo la pausa estiva con le visite alle centrali di teleriscaldamento di Varese, Busto Arsizio e Monza Nord. A questo link tutte le informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY