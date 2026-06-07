Como, sold out la visita al termovalorizzatore: 90mila tonnellate di rifiuti diventano energia per 2100 famiglie

In 65 questa mattina, domenica 7 giugno 2026, hanno visitato l’hub dell’energia sostenibile di Como grazie all’iniziativa Impianti Aperti, promossa dal Gruppo Acinque. Ancora una volta sold out la mattinata di visite guidate al termovalorizzatore e alla centrale del teleriscaldamento della città.

L’hub di via G. Scalabrini è un esempio concreto di economia circolare: trasforma ciò che per tutti sono scarti – i rifiuti non riciclabili – in una risorsa utile per il territorio, dando loro nuovo valore anche a fine vita. Attraverso il processo di recupero energetico, l’impianto produce contestualmente calore che alimenta la rete di teleriscaldamento ed energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale, contribuendo in modo efficiente e continuo ai bisogni energetici della comunità.

L’impianto tratta annualmente circa 90mila tonnellate di rifiuti, soprattutto urbani. Grazie alla cogenerazione, nel 2025 sono stati prodotti simultaneamente 35 Gwhe di energia elettrica, in parte ceduta alla rete di trasmissione nazionale al netto dell’autoconsumo e utili a soddisfare il fabbisogno di circa 10mila famiglie, e 37 GWht di energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento, che permettono di riscaldare acqua e casa di circa 2.100 famiglie comasche. Un circuito virtuoso che ha evitato l’emissione di 56mila tonnellate di anidride carbonica.

Il ciclo Impianti Aperti proseguirà dopo la pausa estiva con le visite alle centrali di teleriscaldamento di Varese, Busto Arsizio e Monza Nord. A questo link tutte le informazioni.