Lombardia, in aeroporto con una tonnellata di sigarette in valigia: valore 350mila euro

Giro di vite contro il traffico illecito di bionde nello scalo internazionale varesino. Oltre una tonnellata tra sigarette e melassa sequestrate, 27 persone denunciate all’autorità giudiziaria e 96 passeggeri sanzionati amministrativamente: è questo l’imponente bilancio dell’ultima operazione condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, in stretta sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presso l’Aeroporto di Milano Malpensa.

Maxi sequestro e valore del mercato illecito

Dall’inizio del 2026, le fiamme gialle del Gruppo Malpensa e l’Ufficio Viaggiatori hanno intensificato i controlli preventivi contro il contrabbando di tabacchi lavorati provenienti da Paesi extra UE. Questa attività di monitoraggio costante ha permesso di intercettare e porre sotto sequestro oltre 1.050 chilogrammi di prodotto, suddiviso tra sigarette e melassa per narghilè.

Il valore commerciale complessivo della merce sottratta al mercato nero supera i 345 mila euro. Secondo le stime tecniche, l’immissione di questi tabacchi sul territorio nazionale avrebbe comportato un’evasione dei tributi doganali quantificata in oltre 260 mila euro.

Denunce e sanzioni amministrative da record

L’attività investigativa ha portato a conseguenze legali immediate per i responsabili dei traffici:

27 passeggeri sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio con l’accusa di introduzione sul territorio nazionale di tabacco lavorato di contrabbando.

96 viaggiatori sono stati invece colpiti da pesanti sanzioni amministrative.

Complessivamente, l’ammontare delle multe elevate dalle autorità ammonta alla cifra record di circa 5,3 milioni di euro. I trasgressori, provenienti in prevalenza da aree del Nord Africa e del Sud-Est asiatico, occultavano i tabacchi nei propri bagagli da stiva e a mano, sprovvisti dei necessari contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana.

Tutela degli interessi dello Stato

Questa operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri e conferma l’impegno congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nella tutela degli interessi economici dello Stato e della salute pubblica, messa a rischio da prodotti spesso privi di controlli qualitativi.

È doveroso ricordare che, per le persone denunciate, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.