Attualità

Da Miriam Leone a Cattelan: sfilata di star a Como per la Fondazione Veronesi di Francesca Ruffini Stoppani

  • 11:29

La Responsabile della Delegazione comasca di Fondazione Umberto Veronesi, Francesca Ruffini Stoppani, ha rinnovato ancora una volta il suo grande impegno a sostegno dell’oncologia pediatrica, organizzando una nuova edizione della cena di raccolta fondi presso il Teatro Sociale di Como, che si è tenuta giovedì 27 novembre alle ore 20.00.

Anche quest’anno l’ampia adesione all’iniziativa ha permesso di dare un concreto sostegno all’oncologia pediatrica. Infatti, i fondi raccolti contribuiranno al finanziamento dell’innovativa piattaforma PALM Research Project®, ossia una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico finanziata da Fondazione Veronesi. L’obiettivo della piattaforma di ricerca e cura dedicata alla leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce i bambini, è l’avvio della prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della LMA in ricaduta, e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per questa patologia attraverso tecnologie innovative.

Ogni anno questa serata rappresenta per me un momento di profonda emozione. Ricordando il primo incontro con il Professor Umberto Veronesi, questo lungo percorso si è poi trasformato in una vera e propria comunità di persone unite dal desiderio di dare il proprio contributo per i bambini e le bambine malati di tumore. L’entusiasmo e la generosità che anche quest’anno ci circondano mi riempiono di speranza: insieme possiamo continuare a sostenere la ricerca d’eccellenza e offrire un futuro migliore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. A tutti coloro che, con impegno e soprattutto cuore, rendono possibile tutto questo – amici, aziende, sponsor – va la mia più sincera gratitudine” – ha dichiarato Francesca Ruffini Stoppani, Responsabile della delegazione di Como.

Il menù della serata è stato affidato allo Chef di fama internazionale Niko Romito che, grazie alla ricerca che porta avanti da oltre vent’anni nelle cucine del Ristorante Reale (Castel di Sangro, Abruzzo) è convinto che gusto e salute siano indissociabili. Insieme allo Chef Giorgio Fuda e la squadra de Il Ristorante – Niko Romito del Bvlgari Hotel Milano, sponsor dell’evento, che ha omaggiato l’intero menù della serata, lo chef abruzzese ha immaginato dei piatti che dimostrano come l’alta cucina possa contribuire a promuovere un’alimentazione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie.

Durante la serata è stato possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici partecipando all’asta realizzata insieme alla Casa D’aste Memorabid, grazie alle numerose aziende che hanno donato altrettanti numerosi stupendi lotti.

Un ringraziamento particolare a Bvlgari Hotel Milano. Grazie a WHITERICEVIMENTI per il servizio, a Corvée e CITRA per i vini, ad Acqua Filette per l’acqua, alla cioccolateria Zàini MilanoCITRUS l’Orto ItalianoLife frutta secca e al brand di cosmetica funzionale Miamo per gli esclusivi cadeaux che sono stati distribuiti ai partecipanti e a Rattiflora per aver omaggiato i centritavola.

Per maggiori informazioni in merito alle attività della delegazione, è possibile contattare la Delegazione di Como di Fondazione Veronesi, all’indirizzo email info.como@fondazioneveronesi.it, oppure al numero: 031 398311.

