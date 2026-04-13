Dalla fatica nei mulini ai magnifici 60 anni di pizze e grandi piatti: premiato storico ristorante comasco

“Con profonda stima e riconoscenza al ristorante La Cicala, storico locale della comunità di Montorfano che taglia il traguardo dei 60 anni. ‘Una vita con le mani in pasta’, che testimonia l’amore per il lavoro e l’impegno costante di diverse generazioni. Una passione, quella per la cucina, nata dalla fatica degli avi, mugnai nella Valle dei Mulini di Fino Mornasco, e portata avanti con dedizione nel ristorante della famiglia Introzzi. Un’attività antica legata alla farina che continua nel tempo, riservando ai clienti gentilezza, simpatia e convivialità”.

Con questa motivazione oggi l’assessore regionale Alessandro Fermi ha consegnato una pergamena ad Angelo Introzzi, titolare del ristorante La Cicala di Montorfano, accompagnato a Palazzo Lombardia dal sindaco Giuliano Capuano e dal parroco don Sergio Bianchi, parroco a Colverde.

“L’attività al mulino mi piaceva molto – ha raccontato Introzzi, visibilmente emozionato – però non volevo continuare il lavoro agricolo, quindi ho preferito impegnarmi nella cucina. Prima però ho lavorato qualche anno in un’officina meccanica a Como e poi sono stato assunto in un bar pizzeria, dove è nata la mia passione per questo mestiere, studiando alle serali. Successivamente ho imparato a impastare la pizza e nel 1998, grazie a un amico siciliano, ha anche aperto un locale a Los Angeles con forno a legna”.

“Ci tenevo davvero tanto, a nome di Regione Lombardia, a consegnare questo riconoscimento e chi, da anni, tiene vivo il territorio”, ha chiosato l’assessore Fermi.